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Японская принцесса отречется от титула ради свадьбы с простолюдином

17.05.2017 - 17:30

Новости Японии. 25-летняя принцесса Мако отречется от престола ради любви. Избранником внучки императора стал Кэй Комуро, простой сотрудник юридической фирмы. Они познакомились, когда оба были студентами Международного христианского университета в Токио.

Предполагается, что свадьба Мако и Кэя пройдет в 2018 году.

Известие о скорой помолвке принцессы Мако породило неоднозначную реакцию. В обществе звучат опасения по поводу того, что императорская семья не сможет выполнять свои обязательства, если принцессы и дальше будут вступать в брак с представителями неаристократического происхождения. Кроме принцессы Мако, в составе императорской семьи – шесть принцесс. Все они не замужем.



Если женщина из императорской семьи выходит замуж не за аристократа, она становится простолюдинкой. Госсовет с участием премьер-министра устанавливает сумму пособия, которое будет выплачиваться ей после потери титула. Отметим, пособие единовременное.

12 лет назад единственная дочь императора Акихито и императрицы Митико получила около 150 млн иен (1,3 млн долларов). В 2005-м она вышла замуж за городского дизайнера.

Принцесса Мако

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