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Японская журналистка умерла от сердечного приступа из-за сверхурочной работы

06.10.2017 - 11:10

Новости Японии. Журналистка телерадиокомпании NHK из Японии умерла от сердечного приступа из-за сверхурочной работы.

По информации местных СМИ, Мива Сидо освещала деятельность правительства в Токио. Женщине был 31 год.

В месяц перед трагедией у журналистки было всего два выходных, а сверхурочной работы – более 159 часов. Установлено, что причиной смерти стало утомление и усердная работа в офисе NHK.

Смерть женщины наступила в июле 2013 года, но компания, в которой она работала, рассказала о происшествии только сейчас. На этом настояла семья Сидо.

Близкие отметили, что даже через четыре года после трагедии они не могут поверить в смерть дочери.  

Что входит в рабочий день и как компенсируют сверхурочный труд.

Если сотрудник часто вынужден задерживаться на работе: что за это положено? – здесь подробнее.

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