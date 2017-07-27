новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Женщина тайком разгромила коллекцию скрипок бывшего мужа: инструменты стоили миллион долларов

27.07.2017 - 16:57

Новости Японии. 34-летнюю китаянку арестовали за то, что она испортила коллекцию смычков и скрипок бывшего мужа, которая оценивалась почти в один миллион долларов.

Инцидент произошел в городе Найгойя в 2014 году – во время бракоразводного процесса, однако арестовали женщину только сейчас. В результате погрома пострадало 54 инструмента. Самым ценным оказалась скрипка из Италии, стоимость которой составила около полумиллиона долларов.

По словам женщины, она действительно три года назад посетила дом мужа – изготовителя скрипок, который был в командировке. Однако, по ее словам, скрипки она не трогала.

Арестовали женщину по дороге из Китая в Японию.

Кто из партнеров легче переносит развод, как поступать в ситуации, если уже ничего не изменить и можно ли развод обернуть себе на пользу – здесь подробнее.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Анджелина Джоли с новым бойфрендом попала в объективы фотографов
Светлана Бондарчук
«Сегодня наши пути разошлись»: Федор Бондарчук разводится с супругой после 25 лет брака
Роуэн Аткинсон
Быстрый развод «Мистера Бина»: Роуэн Аткинсон расстался с женой спустя 24 года брака
Гэвин Россдейл и Гвен Стефани
«Брак – трудное занятие»: певица Гвен Стефани разводится с мужем после 13 лет брака
Джулия Робертс и Дэнни Модер
Джулия Робертс разводится с мужем после 13 лет брака
Эмин Агаларов и Лейла Алиева больше не вместе
Певец Эмин и дочь президента Азербайджана сообщили о разводе
Памела Андерсон c теперь уже экс-супругом
Памела Андерсон развелась с третьим мужем, который называл ее "серийной убийцей детей"
Артур Горбачев
Только при замене паспорта мужчина узнал, что разведен
Все новости по теме Звезды, Развод
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru