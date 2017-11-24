Жителей Японии напугала яркая вспышка падающего метеорита

Новости Японии. Ночью 21 ноября небо над восточной и западной Японией осветил яркий огненный шар.

Как сообщает Japan Times, местная полиция получила на экстренную линию несколько телефонных звонков от очевидцев, которые видели «голубую вспышку в небе».

Ученые из обсерватории считают, что огненный шар, вероятно, был небольшим космическим объектом диаметром несколько сантиметров, который сгорел, когда вошел в атмосферу.

Фото: скриншот из видео KyodoNews

Очевидцы отмечают, что им показалось, что упал метеорит или звезда.

Очевидец:

Я увидел очень яркий свет, который быстро исчез. Я не слышал звука. Я думал о том, что я наблюдаю что-то редкое.

По информации ученых, 25 ноября на Землю упадет метеорит.