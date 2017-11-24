Жителей Японии напугала яркая вспышка падающего метеорита

Новости Японии. Ночью 21 ноября небо над восточной и западной Японией осветил яркий огненный шар.
Как сообщает Japan Times, местная полиция получила на экстренную линию несколько телефонных звонков от очевидцев, которые видели «голубую вспышку в небе».
Ученые из обсерватории считают, что огненный шар, вероятно, был небольшим космическим объектом диаметром несколько сантиметров, который сгорел, когда вошел в атмосферу.
Фото: скриншот из видео KyodoNews
Очевидцы отмечают, что им показалось, что упал метеорит или звезда.
Очевидец:
Я увидел очень яркий свет, который быстро исчез. Я не слышал звука. Я думал о том, что я наблюдаю что-то редкое.
По информации ученых, 25 ноября на Землю упадет метеорит.
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