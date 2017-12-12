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Эпидемия холеры, нехватка лекарств: более трети населения угрожает голод в Ймене

12.12.2017 - 12:09

Новости Йемена. Более чем одной трети населения Йемена угрожает массовый голод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие данные приводит Организация Объединенных Наций. Блокада портов страны силами коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, продолжается. Она ведет к нехватке продовольствия и лекарств, из-за чего значительно увеличивается число уязвимых людей, нуждающихся в помощи.

Серьезным поводом для беспокойства является эпидемия холеры в стране. На начало декабря 2017 года в Йемене было зафиксировано 975 тысяч случаев с подозрением на это инфекционное заболевание. Жертвами болезни стали уже более 2000 жителей.

Эпидемия холеры, нехватка лекарств: более трети населения угрожает голод в Ймене

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