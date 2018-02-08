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Крупнейшая за последние 100 лет засуха в ЮАР: к апрелю Кейптаун может остаться вообще без воды

08.02.2018 - 10:44

Новости ЮАР. Жители Кейптауна переживают серьезные перебои с пресной водой. Это связано с крупнейшей за последние сто лет засухой в ЮАР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы набрать воды, люди ночами стоят в очереди у водокачки.

С начала февраля норму расходования для жителей города уже сократили вдвое, теперь она составляет не более 50 литров в сутки. К апрелю четырехмиллионный мегаполис может и вовсе остаться без питьевой воды. Правительство готовится к введению дополнительного налога на финансирование мер, направленных на выход из критической ситуации.

Крупнейшая за последние 100 лет засуха в ЮАР: к апрелю Кейптаун может остаться вообще без воды

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