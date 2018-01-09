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Состав прибыл на тот же путь, где стоял другой поезд: жуткое ДТП в ЮАР

09.01.2018 - 14:29

Новости ЮАР. Срочные сообщения приходят из ЮАР. Около 200 человек пострадали при столкновении пассажирских поездов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

По неустановленным пока причинам, состав прибыл на тот же путь, где к тому моменту уже стоял другой поезд ожидавший отправления. На месте происшествия работают медики и аварийные бригады. По предварительным данным, никто не погиб.

Это вторая железнодорожная авария в ЮАР за последние дни. Так, 4 января с поездом столкнулся грузовик. Тогда погибли 19 человек, более 200 пострадали.

Состав прибыл на тот же путь, где стоял другой поезд: жуткое ДТП в ЮАР

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