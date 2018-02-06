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1200 охранников отстранили от работы в Пхёнчхане из-за норовирусной инфекции

06.02.2018 - 14:11

Новости Республики Кореи. До старта Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане остается менее трех суток, а у организаторов состязаний возникли проблемы посерьезней неблагоприятной погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оргкомитету пришлось отстранить от работы и удалить из района проведения Игр свыше 1200 охранников и заменить их на 900 военнослужащих. Причиной стало распространение норовирусной инфекции. Накануне около 40 сотрудников службы охраны обратились к медикам с жалобами на боли в животе, после чего были немедленно госпитализированы. Специалисты сообщили: вирус они обнаружили в питьевой воде.

1200 охранников отстранили от работы в Пхёнчхане из-за норовирусной инфекции
Республика Корея. Пхенчхан
Фото. Республика Корея. Пхенчхан
Республика Корея. Пхенчхан
Фото. Республика Корея. Пхенчхан

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