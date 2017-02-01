Пан Ги Мун отказался от борьбы за президентское кресло из-за критики

Новости Южной Кореи. Отставной генсек ООН Пан Ги Мун не будет бороться за кресло президента Республики Корея. В Сеуле сейчас как раз началась большая политическая кампания, вызванная досрочной отставкой лидера страны: Пак Кын Хе обвиняют в коррупции и в оказании бизнес-покровительства своей подруге.

Госпожу Пак отстранили от власти, и Пан Ги Мун рассматривался как наиболее вероятный кандидат.

Однако его появление в Сеуле повлекло за собой вал негативных публикаций:

его обвиняли в финансовой нечистоплотности и пренебрежении интересами родины.

Бывший генсек решил, что участвовать в столь грязной кампании себе дороже и выбрал удел политического пенсионера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.