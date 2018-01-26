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Пожар в больнице Южной Кореи: погибли более 40 пациентов

26.01.2018 - 11:47

Новости Южной Кореи. Пожар в больнице южнокорейского города Мирян привел к трагическим последствиям. Более 40 пациентов клиники погибли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя вспыхнуло ночью, предположительно в отделении неотложной помощи. В момент ЧП в здании находились более 110 человек, включая медицинский персонал. Большую часть больных удалось вывести на улицу и переправить в соседние больницы.

Многие получили отравление дымом, около 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Пожарные боролись с огнем в течение полутора часов. В целях безопасности из ближайших зданий была проведена эвакуация.

Пожар в больнице Южной Кореи: погибли более 40 пациентов
Пожар в больнице Южной Кореи: погибли более 40 пациентов
Фото. Пожар в больнице Южной Кореи: погибли более 40 пациентов

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