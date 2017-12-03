Рыболовное судно с туристами налетело на танкер возле Южной Кореи: 13 человек погибли

Новости Южной Кореи. Крупное кораблекрушение у берегов Южной Кореи. Местное рыболовное судно налетело на 336-тонный танкер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, погибли 13 человек, еще двое числятся пропавшими без вести. В районе ЧП идет поисково-спасательная операция. Водолазы исследуют почти затонувшее судно. Задействованы катера и вертолеты.

В лодке находилось 22 человека: экипаж и туристы, отправившиеся порыбачить.

Большое число жертв береговая охрана объясняет сильным течением и низкой температурой воды.