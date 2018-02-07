«Я очень рад, что мы принимаем эти игры». Южная Корея накануне Олимпиады

Новости Беларуси. Флаг Беларуси отныне развивается над олимпийской деревней в Пхенчхане. 7 февраля прошла церемония его поднятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это важнейшее событие, предваряющее Игры и символизирующее о готовности нашей сборной к борьбе. И сегодня же стало известно имя белорусского знаменосца. Это олимпийская чемпионка зимних Игр в Сочи фристайлистка Алла Цупер.

За последними приготовлениями к Играм пристально следят журналисты со всего мира. В Пхенчхане находится и наша съемочная группа. Сейчас на прямую связь со студией выходит моя коллега Юлия Бешанова.

Юлия Бешанова, СТВ:

Олимпийский привет, Минск. Здесь, в Корее, уже глубокая ночь, но город по-прежнему не спит. Страна отсчитывает буквально последние часы до главных стартов четырехлетия.

Сегодня произошло, пожалуй, самое важное предолимпийское событие. В деревне, где размещены наши спортсмены, подняли государственный флаг Республики Беларусь. В торжественной церемонии приняли участие наши спортсмены, тренерский состав и представители официальной делегации.

Олимпиада, как и любое событие мирового масштаба, приковывает к себе внимание. Новости мгновенно разлетаются по миру. То же самое было с недавним вирусом, который сразил больше 1000 сотрудников службы безопасности. Но корейцы демонстрируют уверенности в том, что ничто не помешает Играм состояться.

Юлия Бешанова:

Интересный момент: нам в самолеты выдали карту, на которой обозначены наиболее опасные в смысле заражения вирусом районы. В аэропорту встречает первым вовсе не олимпийский символ Сухоран, а медики, которые, прежде чем дать допуск в страну, у всех обязательно проверяют температуру.

Сами корейцы очень гордятся возможностью принимать у себя Игры, тем более достались они им очень нелегко, только с третьей попытки. До этого Пхенчхан проигрывал борьбу Ванкуверу и Сочи.

Горожане:

Я очень горд. Прошлые летние Игры дали толчок нашей экономике и обществу. Я очень рад, что мы принимаем эти Игры.

Совсем скоро пройдет открытие Олимпиады, и это здорово. Я надеюсь, что мне удастся все-таки увидеть это зрелище своими глазами.

Белорусская команда – 32 атлета – уже в сборе и готова сразиться за олимпийский пьедестал. Мы будем представлены в шести дисциплинах, и практически в каждом виде спорта у нас есть неплохие шансы. Начнут борьбу наши биатлонистки. Уже на следующий день после открытия Олимпиады они поспорят за медали в спринте.

Организовано все на самом высоком уровне, но вот погодные условия для спортсменов довольно специфические: аномально холодные температуры для здешних широт и влажность. При этом снег на трассах искусственный. Казалось, он должен быть быстрее, но климат делает свое дело. Спортсмены отмечают, что скорости это отнюдь не добавляет.

Юлия Бешанова:

До старта зимних Олимпийских игр в Пхенчхане осталось меньше двух дней.

Будем болеть за наших олимпийцев. Напоминаем, на прямой связи со студией из Олимпийской деревни в Пхенчхане была наш корреспондент Юлия Бешанова.