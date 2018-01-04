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Зачем после 2 лет молчания между КНДР и Южной Кореей наладили работу горячей телефонной линии

04.01.2018 - 10:46

Новости КНДР. Между КНДР и Южной Кореей возобновила работу горячая телефонная линия. Представители вышли на контакт спустя два года молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открыта она была по приказу северокорейского лидера. Диалог, длившийся порядка 20 минут, был посвящен зимней Олимпиаде. Кроме того, главы государств обсудили возможность личной встречи.

Ранее в своем новогоднем поздравлении Ким Чен Ын заявил о желании КНДР участвовать в Олимпийских играх в Пхенчхане и готовности начать переговоры с Сеулом.

Зачем после 2 лет молчания между КНДР и Южной Кореей наладили работу горячей телефонной линии

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