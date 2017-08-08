Нововведения Министерства образования: что стоит знать ученикам и их родителям?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ирина Каржова, заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Ирина Каржова, заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь.
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