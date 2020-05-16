Новые цифры по коронавирусу в Беларуси. Данные за 16 мая
Новости Беларуси. По состоянию на 16 мая в Беларуси проведено 335 057 тестов на коронавирусную инфекцию.
Согласно данным Минздрава, у 28 681 человек положительный тест на COVID-19. Вылечились и выписаны из медучреждений 9 498 пациентов, ранее у них было подтверждено заболевание коронавирусом.
За весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 160 пациентов с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом.
Оставят дома, положат в больницу, отправят в санаторий?
Как распределяют пациентов с коронавирусом – читайте здесь.
Румыния, Бельгия, Италия. Европейские страны продолжают ослаблять карантин
Новости мира. Европа ослабляет карантин, введенный из-за COVID-19. Так, правительство Словении – первое в Евросоюзе – объявило об окончании эпидемии коронавируса в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Словения объявила о завершении эпидемии, но изоляцию для туристов из-за пределов ЕС сохранила
Отныне в страну могут беспрепятственно попасть граждане всех государств-членов ЕС.
Ограничения здесь продолжались более двух месяцев, а жертвами COVID-19 стали 103 человека.
Режим чрезвычайного положения прекращен и в Румынии. Постепенно к обычной жизни возвращается и Бельгия. В одном из ее районов – Фландрии – возобновились занятия в школах.
Гражданам Италии (государства, которое одним из первых в Старом Свете приняло удар пандемии) с 3 июня разрешено свободно перемещаться внутри страны. В отдельных регионах запрет на перемещения планируют снять уже 18 мая. Ранее в Италии приступили к работе заводы, магазины возобновят торговлю с понедельника.