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Новые цифры по коронавирусу в Беларуси. Данные за 16 мая

16.05.2020 - 13:57

Новости Беларуси. По состоянию на 16 мая в Беларуси проведено 335 057 тестов на коронавирусную инфекцию. 

Согласно данным Минздрава, у 28 681 человек положительный тест на COVID-19. Вылечились и выписаны из медучреждений 9 498 пациентов, ранее у них было подтверждено заболевание коронавирусом. 

За весь период распространения инфекции на территории Беларуси умерли 160 пациентов с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом. 

Оставят дома, положат в больницу, отправят в санаторий?

Как распределяют пациентов с коронавирусом – читайте здесь

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Румыния, Бельгия, Италия. Европейские страны продолжают ослаблять карантин

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Новости мира. Европа ослабляет карантин, введенный из-за COVID-19. Так, правительство Словении – первое в Евросоюзе – объявило об окончании эпидемии коронавируса в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Словения объявила о завершении эпидемии, но изоляцию для туристов из-за пределов ЕС сохранила

Отныне в страну могут беспрепятственно попасть граждане всех государств-членов ЕС.

Ограничения здесь продолжались более двух месяцев, а жертвами COVID-19 стали 103 человека.

Режим чрезвычайного положения прекращен и в Румынии. Постепенно к обычной жизни возвращается и Бельгия. В одном из ее районов – Фландрии – возобновились занятия в школах.

Гражданам Италии (государства, которое одним из первых в Старом Свете приняло удар пандемии) с 3 июня разрешено свободно перемещаться внутри страны. В отдельных регионах запрет на перемещения планируют снять уже 18 мая. Ранее в Италии приступили к работе заводы, магазины возобновят торговлю с понедельника.