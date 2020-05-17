Новые цифры по коронавирусу в Беларуси. Данные за 17 мая
Новости Беларуси. По состоянию на 17 мая в Беларуси сделано 350 515 тестов на коронавирусную инфекцию.
Согласно данным Минздрава, болезнь выявлена у 29 650 человек. 9 932 пациента, у которых ранее был подтверждён COVID-19, выздоровели и выписаны.
За всё время распространения инфекции на территории Беларуси умерли 165 человек с хроническими заболеваниями, отягощёнными коронавирусом.
«Для среднетяжёлых форм вполне достаточно кислородной поддержки, небольшого перечня лекарств и прон-позиции». Какое лечение проходят пациенты с коронавирусом – читайте здесь.
Адреса сайтов для покупки лекарств в интернете опубликовал Минздрав
Новости Беларуси. Минздрав опубликовал адреса сайтов для заказа лекарств в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уточнить их можно на портале ведомства.
Для доставки определены 29 организаций. Их перечень утвержден постановлением Совмина.
Напомним, продажа лекарств в интернете без рецепта врача разрешена временно – до 1 июля 2020 года.
В Минздраве просят проверять список компаний, предлагающих услуги по доставке препаратов.