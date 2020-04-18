Новые данные от Минздрава по коронавирусу. Что известно на 18 апреля
Новости Беларуси. На 18 апреля в Беларуси сделано 92 709 тестов на коронавирус, для тестирования задействованы 25 лабораторий.
Как сообщает Минздрав, в настоящее время в больницах лечение проходят 3282 человека. 458 пациентов – вылечились и были выписаны. В отношении ещё 510 человек проводится уточняющая диагностика.
Умерли 45 пациентов, у которых хронические заболевания были отягощены COVID-19.
На неделе в Минск прилетел самолёт с гуманитарным грузом из Китая.
Доставлены экспресс-тесты, респираторы, маски повышенной защиты, очки, специальные костюмы и лекарства (здесь подробности).
В клиниках Беларуси остаются 3282 человека с коронавирусом. После лечения выписаны 458 пациентов
Новости Беларуси. В Беларуси уже проведено более 92,7 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Для этого задействованы 25 лабораторий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также известно, что на данный момент в клиниках страны остаются 3282 человека с COVID-19. После лечения выписаны 458 пациентов. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика. Часть людей находится на амбулаторном лечении.
Белорусские медики призывают провести большие выходные дома
Умерли 45 пациентов с хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией.