Новые данные по коронавирусу в Беларуси. Цифры на 18 мая
Новости Беларуси. По состоянию на 18 мая в Беларуси сделано 364 319 тестов на COVID-19.
Как сообщает Минздрав, инфекция обнаружена у 30 572 человек. К настоящему моменту вылечились и выписаны из медучреждений 10 130 пациентов, у которых ранее был подтверждён коронавирус.
За всё время распространения COVID-19 на территории Беларуси умер 171 пациент с рядом хронических заболеваний, отягощённых коронавирусом.
В чём заключается белорусская стратегия борьбы с коронавирусом? Чем уникальна наша система здравоохранения? Как сказалась пандемия и получается ли бороться с вирусом в Минске и Минской области?
Ответы на эти вопросы ищите здесь.
В Витебской области число пневмоний сократилось на 30 %. Профильные больницы переходят в обычный режим работы
Новости Беларуси. В Витебской области число пневмоний сократилось на 30 %. Позитивная динамика прослеживается и в самом областном центре – снижение чуть более, чем на 40 %.
Все это позволяет возвращать больницы неинфекционного профиля в свой обычный режим работы.
Так, почти месяц в хирургическом корпусе онкодиспансера принимали пациентов с пневмониями и коронавирусом. Теперь учреждение полностью вернулось к своим прямым обязанностям.
Алексей Обухов, заместитель главного врача по хирургии Витебского областного клинического онкологического диспансера:
С завтрашнего дня мы начинаем хирургическую онкологическую помощь в полном объеме. Ежедневно будет у нас проводиться до 30 операций. И все пациенты, которые ожидали последние три недели своей очереди, они все будут прооперированы.
Для того, чтобы предупредить вторую волну заражения, естественно, необходимы некоторые эпидемиологические мероприятия, которые будут проводиться в нашем диспансере.
У нас будет запрещено посещение родственниками. Сейчас, в эпоху мобильной связи, все могут пообщаться по мобильному телефону. Будет ограничено передвижение пациентов между отделениями, между палатами. И, естественно, будет сохранен масочный режим.
Приостановлена госпитализация пациентов с пневмониями и в Витебскую областную больницу. На следующей неделе учреждение также вернется к работе по своему профилю – при условии сохранения позитивной динамики.
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