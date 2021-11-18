Новые люди прибывают до сих пор, теперь в ТЛЦ два этажа, а снаружи – обменник и автолавка. Новые подробности с границы
Новости Беларуси. 11-е сутки противостояния бесчеловечности. После атаки, совершенной поляками, у колючего забора Польши не осталось ни одного беженца. Люди увидели истинное лицо европейской демократии. 18 ноября все, кто находился в стихийном лагере вблизи пункта пропуска «Брузги», перешли в пункт временного приема беженцев, организованный в логистическом центре по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пункте временного пребывания для новой группы подготовили дополнительные площади. После 11 суток, проведенных у колючего забора, на холоде и сырой земле, сейчас люди чувствуют себя в безопасности. Однако они по-прежнему рассчитывают на гуманитарный коридор в Европу. Беларусь не конечная цель.
Сергей Шуманский выходит на прямую связь.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Мы сейчас находимся внутри логистического центра «Бремено», где находятся все около 2 000 беженцев с белорусско-польской границы. Мы попробуем сейчас пройтись вдоль стеллажей, где размещаются беженцы, и показать, как сейчас выглядит центр.
Конечно, это абсолютно не то, что было утром. Людей стало в два раза больше. Сейчас они размещаются не только внизу, своеобразный второй этаж появился на стеллажах. Что интересно, беженцы помогают сами обустраивать себе вот эти места для ночлега, деревянными щитами укрепляют пол, стены. Постельных принадлежностей, как и обещали белорусские власти, хватит на всех. Всем раздали теплые одеяла, подушки. Кто спит на полу, кто – на матрасах. Некоторые поставили даже палатки здесь тоже. И часть людей размещается на втором этаже этого логистического центра. Пространство между перилами закрыто деревянными поддонами во избежание чрезвычайных происшествий, дети могут выпасть.
Еды также хватает на всех, около 8 тонн продуктов доставляют гуманитарной помощью сюда, есть горячее питание от военных, горячий чай. Еще 15 тысяч создано резерва на складе. Плюс ко всему – беженцы сегодня сами попросили организовать для них какую-то торговлю, чтобы они могли и сами выбирать, чем питаться. У них есть деньги, это не секрет, они же двигались в Европу. Но деньги, естественно, у них валюта, поэтому есть обменный пункт рядом с выездной торговлей. Покупают в основном печенье, чипсы, газированные напитки.
Вновь прибывшие с улицы довольно активно обращаются к белорусским медикам. В основном, это по-прежнему симптомы переохлаждения и как последствие этого – простудные заболевания. Случай коронавируса только один пока зафиксирован здесь. Наши медики предложили создать центр для вакцинации беженцев, но вот из логистического центра, здесь 2 000 примерно человек, никто за вакцинацией не обращался, потому что все эти люди привились у себя на родине. У них есть соответствующие сертификаты, ковид-паспорта.
Здесь же работают волонтеры-переводчики, которые помогают с коммуникацией и с помощью для беженцев. Следователи, которые опрашивали людей, уже свою работу завершили.
Сколько они здесь будут находиться? Со стороны белорусских властей, наша сторона заверяет, что они будут находиться здесь столько, сколько захотят сами. Выбор какой? Либо эти люди могут улететь домой, некоторые из них высказывают желание остаться в Беларуси, но большинство по-прежнему хочет попасть в Европу, в Германию. И готовы ждать этого гуманитарного коридора столько, сколько нужно. Пока ничего с этой ситуацией непонятно, мы также продолжаем следить за всеми событиями, которые развиваются на белорусско-польской границе.
Читайте также:
На завтрак яйца, хлеб, йогурт, кукурузные палочки. Как начинается утро в лагере беженцев?
Виктор Лискович: будем делать вакцинацию мигрантов китайской вакциной. Вчера раздали 10 тысяч масок
На белорусско-польской границе у лагеря беженцев появилась автолавка. Обещают, что можно будет и поменять валюту
Люди получили сильные ожоги. В Беларуси провели экспертизу и выяснили, какие вещества были в водомётах поляков
Новости Беларуси. Пока в параллельной польской реальности выдумывают очередные небылицы о «злостном диктаторском режиме», который мучает беженцев гуманитаркой, наши специалисты занимаются делами практическими: собирают, изучают и квалифицируют доказательства преступление режима Дуды. Уже опрошено 50 человек и это лишь по одному эпизоду бойни на погранпереходе 16 ноября. Показания опрошенных звучат схоже и позволяют сделать вывод: безоружные люди подверглись настоящей экзекуции. В классических традициях фашизма: газ, обливания ледяной водой на морозе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чем травили гостеприимные поляки прошенных в Европу гостей – в материале Алены Сыровой.
Эти кадры сняты 18 ноября камерой наблюдения в пункте пропуска «Брузги». Картина очень непривычная, особенно для тех, кто пересекал рубеж здесь, правда? И дело не только в колючей проволоке и водометах, которыми себя огородила Польша. Бросаются в глаза посторонние предметы, которые так и остались лежать на земле с момента драматических событий на белорусско-польской границе. Фрагменты боеприпасов, объекты, впитавшие распыленный газ и жидкость. Все это вещественные доказательства «европейского гостеприимства по-польски».
В минувший вторник, 16 ноября, весь мир увидел, как встречают в Польше тех, кто пришел за помощью. Для адекватных людей водометы в околонулевую температуру, поливающие всех и вся на территории сопредельного государства – само по себе явный беспредел, требующий правовой оценки. И можно не сомневаться, ее белорусская сторона даст.
«Виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности». Заявление генпрокурора Беларуси о защите беженцев – подробнее здесь.
Для польских силовиков и их руководителей, указывающих цели, по которым нужно бить, бесчеловечное отношение, несоразмерная агрессия, похоже, нормальная ситуация. Зная, что перед ними изможденные люди, женщины, дети. Они не только хладнокровно остужали попытки отчаявшихся прорваться в лучшую жизнь, но и решились на химическую атаку.
Николай Сасункевич, заместитель начальника Главного управления специальных экспертиз центрального аппарата ГКСЭ:
Обнаружено вещество, представляющее собой вытяжку алкалоидов стручкового перца. Данное вещество применятся для снаряжения спецсредств, находящихся на вооружении армии и полиции. А именно – газовых гранат, патронов для газового оружия, различного рода аэрозольных устройств, в том числе водометов. При попадании на кожу, слизистые оболочки и в дыхательные пути вещество вызывает сильное жжение, выраженные болевые ощущения, спазм глазных мышц и слезотечение, а также кашель. В больших концентрациях вызывает ожоги слизистой глаз и кожи.
Глаза тех, кто это видел в живую, заполонили слезы и вовсе не от обиды. А от боли. Мигранты, журналисты, операторы вне зависимости от редакционной принадлежности закрывали глаза руками, от жжения слизистых падали на землю, оказавшись под душем из польских водометов. Те, кто внимательно следил за ситуацией в режиме онлайн, могли заметить, что атаковали людей из нескольких водометов жидкостью разных цветов. Попадая на траву, она оставляла после себя выжженную землю. Что уж говорить о людях. Десятки пострадавших. Страшно представить, что было бы, не окажись рядом чистой воды и медиков.
Алексей Сорокин, начальник Главного управления судебно-медицинских экспертиз центрального аппарата ГКСЭ:
В Государственном комитете судебных экспертиз проведено более 30 судебно-медицинских экспертиз в отношении лиц, в том числе четырех женщин и одного ребенка 2007 года рождения, обратившихся за медицинской помощью из-за причинения им телесных повреждений 16 ноября на участке белорусско-польской границы в районе пункта пропуска «Брузги» на территории Беларуси. Все подэкспертные предъявили жалобы на выраженную резь в глазах, першение и боль в горле. Кроме того, у некоторых лиц обнаружены повреждения кожных покровов.
После химической атаки поляков на людей в погранпереходе «Брузги» всю ночь работали белорусские следователи. Теперь это не просто догадки или эмоциональные заявления пострадавших, а научно доказанный факт. В адрес просящих приюта людей, бежавших их своих разрушенных стран в цивилизованную Европу, молящих о помощи и готовых отказаться от еды, воды, тепла – лишь бы их пустили, в адрес журналистов показывающих происходящее и выполняющих свою работу, польские силовики осознанно устроили химическую атаку.
Пробы грунта, смывы, образцы растительности с наслоением окрашенных веществ – все отправили на исследование и судмедэкспертам, и в Национальную академию наук. Именно там есть все необходимое профессиональное оборудование, позволившее определить состав химикатов, которыми поляки поливали людей.
Алексей Янцевич, заместитель директора по научной работе Института биоорганической химии НАН Беларуси:
В составе проб обнаруживается более 37 веществ промышленного происхождения. Действующие вещества – это капсаицин и дигидрокапсаицин. Компоненты, которые используются в спецсредствах, в слезоточивом газе, в газовом оружии. Дельтаметрин – это нейротоксичный инсектицид. Обычно его используют, чтобы уничтожать насекомых.
Еще раз: средство для травли насекомых поляки использовали против людей, женщин, детей. Прекрасно понимая, что могут причинить вред здоровью. И речь не только о восполнении легких от холодной воды, не об ушибах, которые легко получить, поскальзываясь на асфальте под струями из водомета, а об ожоге слизистой глаз, дыхательных путей, потере зрения в конце концов. Это преступление. И виновные должны понести за это наказание, где бы они ни прятались и какие бы должности ни занимали. Генеральная прокуратура нашей страны возбудила уголовное дело.
Здесь стоит напомнить: согласно международным нормам, преступления против человечности не имеют срока давности. И виновные лица должны быть привлечены к уголовной ответственности. Но события «залитого слезами вторника» на белорусско-польской границе не единственный эпизод, за который придется отвечать. Похоже, собственная безнаказанность и некогда великое прошлое напрочь лишили некоторых представителей Польши способности адекватно оценивать ситуацию и взвешивать риски. Генеральная прокуратура долго хранила молчание, но красные линии в отношении Беларуси пересечены.
Сложившаяся ситуация на белорусско-польской границе – это уже не просто гуманитарный кризис и дело двух-трех государств. Это вызов для всей внешне стройной системы защиты прав человека, где, казалось бы, уже давно сильные мира сего распределили роли добродетелей и злодеев. Но не ошиблись ли? Пришло время честно ответить на этот вопрос и сделать определенные шаги, только тогда все разговоры о важности общечеловеческих ценностей с высоких трибун будут иметь смысл, а пока же на происходящее без слез не взглянешь.