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Новые микрорайоны появятся в районе улиц Горецкого и Тимошенко

01.05.2018 - 13:52

Новости Беларуси. Практически каждая девятая семья во Фрунзенском районе – многодетная. Таких здесь уже больше четырёх тысяч, рассказали в программе «Большой город». Демографическая гонка минских фрунзенцев превзошла почти все областные центры нашей страны.

И в этом уголке столицы готовы поддерживать семьи, в которых воспитывают юных горожан. Так, на западе Минска планируют построить новый микрорайон с инфраструктурой.

На пустующей территории в районе улицы Горецкого возведут две тысячи квартир. Новосёлами станут почти пять тысяч человек.

По строительному проекту продлят и улицу Тимошенко. В новом микрорайоне построят детский сад, школу, поликлинику, отделение связи и спортивные комплексы. Пожалуй, во Фрунзенском сосредоточены самые современные в городе технологии для развития каждого пятого минчанина. Именно такое число жителей в районе проживает сегодня.

Денис Драпей, заместитель главы администрации Фрунзенского района г. Минска:
Если говорить о планах на 2018, то это восемь домов, порядка 60 тысяч квадратных метром жилья.

20 тысяч у нас для очередников планируется к строительству.

Развивается и индивидуальная застройка – порядка 2 тысяч метров квадратных жилья.

Фрунзенский район Минска – планы по расширению и благоустройству: «Большой город»

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