Новые правила дорожного движения в Литве: что изменилось?

Новости Литвы. С 1 ноября в Литве действуют новые правила дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максимально допустимая скорость теперь и до конца марта на автомагистралях и скоростных трассах страны ограничена 110 километрами в час, в отличие от прежних 130.

На бетонке скорость не должна превышать 90, на загородных дорогах – 70 километров.

Помимо этого, водители могут лишиться страховки, если до 10 ноября не сменили летнюю резину на зимнюю. Это чревато предупреждением или штрафом.