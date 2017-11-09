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Новые составы в метро Минска: можно будет пройти от головы до хвоста во время движения

09.11.2017 - 20:44

Новости Беларуси. Какие поезда будут курсировать в столичном метро, рассказал директор Минского метрополитена Владимир Сотников в программе «Большой город».

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:
Сегодня эксплуатируется 72 состава. С учетом строительства третьей линии потребуется шесть дополнительных подвижных единиц. Поэтому было определено закупить дополнительные составы. Про проведённому тендеру Тендерным центром Мингорисполкома Минский метрополитен заключил договор на поставку десяти составов: 44 вагона.

Для обновления существующих составов и для эксплуатации шести 4-вагонных составов на третьей линии.

По техническому заданию для разработки нового подвижного состава от «Штадлер Минск» поезд предлагается уже более комфортный – с полным проходом от головы состава до хвоста, с современными материалами. Там будет не так шумно.

Сегодня максимальная скорость движения в метрополитене – 80 километров в час.

Ввиду недалекого расстояния станций друг от друга, эта максимальная скорость будет предельной. Нет смысла сегодня изобретать состав с более высокими скоростями, который невозможно будет реализовать на линии.

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