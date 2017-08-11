новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Новые стандарты красоты: модели 90-60-90 или «плюс сайз»?

11.08.2017 - 11:01

Как вы уже знаете, друзья, на днях в  Австралии разразился модный скандал- там поругались противники и приверженцы моделей size+.  Скандал начался после того, как девушки разных комплекций появились на показе новой коллекции купальников. Одни говорили, что женщины имеют право быть разными, а другие считали, что выпускать на подиум полных моделей – это значит потворствовать нездоровому образу жизни.

Нам стало очень интересно, как у нас в стране относятся к этому вопросу. Подробнее – директор-художественный руководитель Национальной школы красоты  Елена Троицкая и специалист по связям с общественностью Национальной школы красоты, преподаватель дефиле, обладательница титула «Мисс-Беларусь-2008» Ольга Хижинкова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Даже, когда юбочка-«два шва», ты сначала должен пообщаться с человеком»: как сёстры открыли ателье в Молодечно
По технологическому оснащению мы на высоком уровне: председатель концерна «Беллегпром» об отечественных брендах
По технологическому оснащению мы на высоком уровне: председатель концерна «Беллегпром» об отечественных брендах
«Мельница моды-2017»: какие направления выбрали кутюрье и есть ли у белорусской фэшн-индустрии свое лицо
«Мельница моды-2017»: какие направления выбрали кутюрье и есть ли у белорусской фэшн-индустрии свое лицо
Финал 26-го Республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды 2017» проходит в Минске
25 роскошных образов с подиума Belarus Fashion Week
Дети с особенностями развития и юные модели в рамках Белорусской недели моды представили коллекцию одежды
Дети с особенностями развития и юные модели в рамках Белорусской недели моды представили коллекцию одежды
Украшения белорусских дизайнеров, которые не оставят равнодушным
«Мельница моды» стартовала в Минске
Все новости по теме Мода в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru