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Новые учебники, меньше часов на химию, больше – на математику: какие изменения ждут школьников с 1 сентября

28.08.2017 - 18:46

Новости Беларуси. С 1 сентября школьники буду учиться по новым учебным программам. При их разработке учитывались межпредметные связи. Теперь похожие темы по физике, химии и математике будут проходить в одно время, чтобы лучше закрепить материал.

Также среди изменений – сокращение часов на изучение химии и увеличение – на математику.

Ирина Каржова, заместитель начальника управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Новые учебные программы имеют практико-ориентированную направленность, а также имеют свою воспитательную направленность. То есть учебные предметы учитель, излагая учебный материал, должен формами и методами своего учебного предмета осуществлять не только образовательную, но и воспитательную функцию.

Не останутся без изменений и учебные пособия. Уже в 2017 году в портфелях школьников появятся более 40 новых учебников. От предыдущих они будут отличаться не только доступностью изложения материала, но ярким внешним видом.

Новые учебники, меньше часов на химию, больше – на математику: какие изменения ждут школьников с 1 сентября

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