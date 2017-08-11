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Новый детский сад для 230 малышей распахнет свои двери к Дню города на улице Рогачевской в Минске

11.08.2017 - 21:31

Новости Беларуси. Новый детский сад в Первомайском районе готов принять первых воспитанников. Расположен он на улице Рогачевской, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С начала учебного года сюда придут более 200 малышей. Учреждение оборудовано современными музыкальным и компьютерным классами, дети смогут посещать бассейн.

Людмила Полулех, главный специалист управления образования, спорта и туризма администрации первомайского района Минска:
Детский сад рассчитан на 230 мест для детей от двух до шести лет. Учреждение дошкольного образования соответствует всем современным требованиям: площадки для каждой группы, группы оснащены современным оборудованием, игрушками, мебелью.

Открытие приурочат ко Дню города. В начале учебного года первых воспитанников примет еще один детский сад в Каменной горке и школа в микрорайоне Домбровка.

Новый детский сад для 230 малышей распахнет свои двери к Дню города на улице Рогачевской в Минске

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