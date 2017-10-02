Новый формат, новая студия, графическое и музыкальное оформление: как изменился канал СТВ

Новости Беларуси. Наш телеканал 2 октября начинает вещание в новом формате HD, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом смысле мы стали первопроходцами на белорусском телевизионном рынке.

HD еще называют телевидением высокой четкости. По сравнению с привычным для белорусских зрителей форматом это в два раза более яркая картинка, в которой до мелочей видны все детали.

Ну а для нас, телевизионщиков, это вдвое большие обязательства перед зрителями.

Именно поэтому последние полгода наш канал тщательно готовился к новому сезону. И уже с понедельника мы вещаем не только в новом формате, но и в новой информационной студии. Она буквально напичкана современной техникой, что сделает просмотр СТВ более приятным глазу.