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Новый формат, новая студия, графическое и музыкальное оформление: как изменился канал СТВ

02.10.2017 - 13:12

Новости Беларуси. Наш телеканал 2 октября начинает вещание в новом формате HD, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом смысле мы стали первопроходцами на белорусском телевизионном рынке.

HD еще называют телевидением высокой четкости. По сравнению с привычным для белорусских зрителей форматом это в два раза более яркая картинка, в которой до мелочей видны все детали.

Ну а для нас, телевизионщиков, это вдвое большие обязательства перед зрителями.

Именно поэтому последние полгода наш канал тщательно готовился к новому сезону. И уже с понедельника мы вещаем не только в новом формате, но и в новой информационной студии. Она буквально напичкана современной техникой, что сделает просмотр СТВ более приятным глазу.

Новый формат, новая студия, графическое и музыкальное оформление: как изменился канал СТВ
Новый формат, новая студия, графическое и музыкальное оформление: как изменился канал СТВ
Фото. Новый формат, новая студия, графическое и музыкальное оформление: как изменился канал СТВ
Новый формат, новая студия, графическое и музыкальное оформление: как изменился канал СТВ
Фото. Новый формат, новая студия, графическое и музыкальное оформление: как изменился канал СТВ
Новый формат, новая студия, графическое и музыкальное оформление: как изменился канал СТВ
Фото. Новый формат, новая студия, графическое и музыкальное оформление: как изменился канал СТВ
Новый формат, новая студия, графическое и музыкальное оформление: как изменился канал СТВ
Фото. Новый формат, новая студия, графическое и музыкальное оформление: как изменился канал СТВ
Новый формат, новая студия, графическое и музыкальное оформление: как изменился канал СТВ
Фото. Новый формат, новая студия, графическое и музыкальное оформление: как изменился канал СТВ

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