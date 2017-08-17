Новый корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов №1 готов открыть свои двери после ремонта

Новости Беларуси. Готов открыть свои двери новый корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов №1, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас здесь более 400 проживающих. Новый корпус сможет вместить еще 100. Здесь человек с ограниченными возможностями не встретит ни одного препятствия: безбарьерная среда гарантирована. Также как питание, лечение и досуг.

Владимир Марудин, директор ГУ «Психоневрологический дом-интернат для пенсионеров и инвалидов №1»:

Этот корпус встроен в общий корпус дома-интерната. Здесь есть жилая зона (жилые корпуса), есть зона, где находится стадион и спортивные сооружений и парк. Есть хозяйственная часть и столовая.