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Новый корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов №1 готов открыть свои двери после ремонта

17.08.2017 - 10:47

Новости Беларуси. Готов открыть свои двери новый корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов №1, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас здесь более 400 проживающих. Новый корпус сможет вместить еще 100. Здесь человек с ограниченными возможностями не встретит ни одного препятствия: безбарьерная среда гарантирована. Также как питание, лечение и досуг.

Владимир Марудин, директор ГУ «Психоневрологический дом-интернат для пенсионеров и инвалидов №1»:
Этот корпус встроен в общий корпус дома-интерната. Здесь есть жилая зона (жилые корпуса), есть зона, где находится стадион и спортивные сооружений и парк. Есть хозяйственная часть и столовая.

Новый корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов №1 готов открыть свои двери после ремонта

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