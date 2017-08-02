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Новый кулинарный тренд-2017 года: чёрные бургеры, пицца, суши и мороженое

02.08.2017 - 13:43

Кто бы мог подумать, что когда-то в ресторане вам предложат чёрный бургер или пиццу, а на десерт – чёрное пирожное?!

Ныне модный тренд на «чёрную еду» перекочевал к нам из стран Средиземноморья и Адриатики.

Люди давно поняли, что, используя природные красители, можно придать блюду не только новый цвет, но и пикантный вкус. Так итальянцы мастерски делали чёрное ризотто и пасту.

Секретный ингредиент такого необычного блюда – чернила чёрной каракатицы. Это особая жидкость, которая содержится в полости моллюска и  применяется им для защиты.

Подробнее – в сюжете корреспондента СТВ Анастасии Макеевой.

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