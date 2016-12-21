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Новый логистический центр открывается на белорусско-польской границе

21.12.2016 - 09:44

Новости Беларуси. Расширение транспортных потоков на территории нашей страны. 21 декабря открывают крупный логистический центр вблизи пункта пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе. Введение его в эксплуатацию упростит процесс перевозки грузов между странами.

В инвестпроект вложено свыше 30 миллионов белорусских рублей. Оборудованы складские помещения и автостоянки на 130 легковых и 210 грузовых автомобилей. Транспортно-логистический центр примыкает непосредственно к пункту пропуска.

Его задача – обеспечить таможенное оформление грузов при въезде в Беларусь. Здесь будет происходить распределение и перегрузка товаров. Такой подход позволит разделить рынки перевозок и значительно сократить время доставки, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Новый логистический центр открывается на белорусско-польской границе

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