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Новый международный пункт пропуска появится 17 февраля на белорусско-литовской границе

17.02.2017 - 09:01

Новости Беларуси. На границе с Литвой 17 февраля появится еще один международный пункт пропуска. Такой статус с 8 утра приобретет «Лоша – Шумскас». Ранее этот участок границы был упрощенным и пересекать его могли лишь жители приграничья. Теперь это будет доступно всем, но только при использовании легкового транспорта.

Пропускать грузовики через этот пункт пропуска не будут, как, собственно, и пешеходов. Кроме того, через «Лошу – Шумскас» можно будет провозить товары только для личного пользования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый международный пункт пропуска появится 17 февраля на белорусско-литовской границе

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