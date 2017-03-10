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Новый олимпийский цикл для бокса Беларуси: каковы перспективы молодых отечественных спортсменов

10.03.2017 - 08:55

Новости Беларуси. Новый олимпийский цикл начался для белорусского бокса с вливания свежей крови. На чемпионат Европы отправятся исключительно молодые парни в возрасте около 20 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новый олимпийский цикл для бокса Беларуси: каковы перспективы молодых отечественных спортсменов

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