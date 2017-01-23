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Новый поворот в истории с белорусскими грузовиками: в Украине нашли еще 50 машин, украденных у МАЗа

23.01.2017 - 19:35

Новости Беларуси. Новый поворот в почти детективной истории с белорусскими грузовиками. В Украине нашли еще 50 машин, украденных у Минского автозавода.

Напомним, ранее – а это в октябре минувшего года – на территории Украины было обнаружено более сотни машин из той же похищенной партии.

Эта история завязалась еще в 2013 году. Тогда руководители некой коммерческой структуры заключили договор с представителем Минского автозавода в Украине на поставку 150 грузовиков. Сумма сделки составила более 15 миллионов долларов.

Однако полученный транспорт дельцы перепродали другим предприятиям, а вот деньги через подставные структуры обналичили и присвоили.

Досудебное расследование продолжается и сейчас. После проведения необходимых процедур право собственности на автомобили будет возвращено белорусскому заводу, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Новый поворот в истории с белорусскими грузовиками: в Украине нашли еще 50 машин, украденных у МАЗа

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