Новый сезон – с технической революцией: что увидят зрители в меню «осенней кухни» СТВ?

Новый сезон начинаем с технической революции. С этого утра, 2 сентября, телеканал СТВ переходит к высоким стандартам чёткости – формату HD. Но не только яркая картинка будет радовать зрителей. В меню осенней кухни – поздравление Минска с юбилеем, подготовка к брестскому миллениуму, литературная трилогия и белорусские хиты в новой аранжировке.

Телеведущая Нина Богданова вместе с командой экспертов обещает для зрителей стать настоящей «Скорой помощью». Телепроект «Теледоктор» доступно расскажет о том, как уберечь себя от болезней и что делать, если проблемы уже начались.

К 500-летию белорусского книгопечатания телеканал СТВ подготовил цикл документальных фильмов. В течении полугода журналисты колесили по европейским странам, беседовали с экспертами слова и подобно Шерлоку Холмсу, пытались разгадать литературные тайны столетий.

Так, в авторском фильме Николая Поздняка «Николай Гусовский: рождение заново» вы узнаете, что «Песня о зубре» к нашему зубру из Беловежской пущи не имеет никакого отношения.

Анастасия Бенедисюк окунулась в эпоху Франциска Скорины. Заглянула в старинную типографию, где создавался «Псалтырь», узнала из чего раньше делали бумагу. Где родился Скрина? Какого он был вероисповедования? Чем жил и стоял ли он за печатным станком? Биографию творчества не из учебника узнаем на СТВ.

Почему вопрос авторства «Тараса на Парнасе» остаётся открытым? Откуда герой поэмы попадает на тот свет.

«Минск – это я». Артисты, олимпийские чемпионы, драматурги и другие известные жители нашей столицы прогулялись по родным вокзалам, паркам, музеям. Окунулись в приятные воспоминания и поздравили любимый город с 950-летием.

Праздничные ролики – как оригинальные открытки с наилучшими пожеланиями – стали отличным подарком ко Дню города.

Ещё один юбиляр – Брест. До 1000-летия города над Бугом осталось 2 года, а наш телеканал уже подготовил 5 имиджевых роликов в его честь: от летописной истории до современности. В сюжетах переплетаются судьбы старого и нового поколения.

Проект СТВ «Золотая коллекция белорусской песни» – новая аранжировка хитов и оригинальное исполнение как мэтров эстрады, так и молодых исполнителей.