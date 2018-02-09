﻿ Новый шатдаун в США: правительство приостановило работу из-за неутверждённого бюджета | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новый шатдаун в США: правительство приостановило работу из-за неутверждённого бюджета

09.02.2018 - 11:38

Новости США. В США – новый шатдаун, уже второй с начала года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство Штатов вынуждено приостановить работу из-за неутвержденного бюджета. Накануне, 8 февраля, республиканцы и демократы попытались сойтись во мнениях о нюансах проекта.

Документ предусматривает увеличение расходов на 300 миллиардов долларов в течение следующих двух лет, а также лимит финансирования на внутренние программы.

Против выступал один из сенаторов от республиканцев. Он требовал от коллег рассмотреть его поправку, затягивая, таким образом, голосование. В результате законопроект не удалось принять. Сенаторы ушли на перерыв. Заседание возобновит работу в полночь по местному времени.

Новый шатдаун в США: правительство приостановило работу из-за неутверждённого бюджета

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

https://unsplash.com/
Defence24: Грядет война в космосе?
https://unsplash.com/
CNBC: Россия, Китай и США вступили в гонку за контроль над Арктикой
МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездки на Мальдивы
МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездки на Мальдивы
Поставлена точка в споре с Грецией, Македония согласилась изменить название страны
Поставлена точка в споре с Грецией, Македония согласилась изменить название страны
https://unsplash.com/
The Wall Street Journal: Россия возвращается на «задний двор» США. Карибский кризис повторится?
© AP Photo, Efrem Lukatsky
Riga.Rosvesty: На улицы Киева вышли отряды штурмовиков-неонацистов?
https://unsplash.com/
ВЗГЛЯД: Семь соперников Путина
Действующий глава страны или кандидат от левой партии? Второй тур президентских выборов проходит на Кипре
Действующий глава страны или кандидат от левой партии? Второй тур президентских выборов проходит на Кипре
Все новости по теме Международная политика, Космос
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru