новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новый учебный центр Института пограничной службы открылся в Сморгони

27.01.2017 - 13:27

Новости Беларуси. Новый учебный центр Института пограничной службы открылся в Сморгони. Это стало финальной точкой проекта ЕС-ПРООН по решению проблем миграции и защите прав человека. За три года более 700 жертв торговли людьми получили психологическую и правовую помощь в нашей стране. Кроме того, пограничники прошли десятки тренингов, в том числе и по обучению иностранному языку.

Бюджет проекта составил два миллиона долларов, большую часть финансировал Европейский союз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
В этом году еще мы организовали проект на белорусско-украинском укреплении государственной границы. Это позволило нам техническую составляющую усилить, приобрести приборы охраны государственной границы. А если говорить в целом, то в этом году мы освоили 3,6 млн долларов международной технической помощи.

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Республике Беларусь:
Результативность этого проекта не сводится к тому, что мы помогли построить инфраструктуру. Этот проект направлен на изменение менталитета и предоставление экспертной помощи. Мы получили чудесные помещения, и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Белорусским пограничным комитетом.   

В новом центре продолжится подготовка защитников рубежей с учетом международных стандартов, что позволит поддерживать высокий уровень охраны границы.

Новый учебный центр Института пограничной службы открылся в Сморгони

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Государственная граница Беларуси
Из-за сбоя программного обеспечения украинской таможни возможны проблемы при пересечении границы
Для охраны границы на Брестчине передадут новую технику и оборудование, приобретенные на средства ЕС
Для охраны границы на Брестчине передадут новую технику и оборудование, приобретенные на средства ЕС
Пункт пропуска «Брузги»
В Гродненской области презентовали возможности работы пункта пропуска «Брузги»
Государственная граница Беларуси
Хорошо ли охраняются рубежи Беларуси? Корреспондент СТВ в качестве эксперимента попытался нелегально пересечь границу
«Есть неудовлетворение состоянием отдельных направлений»: Президент – о работе Госпогранкомитета
Сейсмодатчики, автожиры и катера: обзор новейших технических средств и возможностей белорусских пограничников
Сейсмодатчики, автожиры и катера: обзор новейших технических средств и возможностей белорусских пограничников
Пограничная застава «Сварынь»
От школьной скамьи к службе на рубежах: как в Бресте готовят будущих пограничников и как организована работа на заставе «Сварынь»
День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси
День пограничника отмечают 28 мая в Беларуси
Все новости по теме Государственная граница Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru