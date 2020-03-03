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Новый вице-премьер Юрий Назаров будет курировать нефтехимический комплекс Беларуси

03.03.2020 - 13:28

Новости Беларуси. С кадровых вопросов начался рабочий день главы государства. Александр Лукашенко назначил нового заместителя премьер-министра. Им стал Юрий Назаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси

На протяжении 7 лет он возглавлял концерн «Беллесбумпром», специалист в лесном хозяйстве и мировой экономике. В правительстве же Назаров будет курировать нефтехимический комплекс страны.  

Сразу после личной встречи с Президентом Назаров уже в новой должности отправился на совещание по работе нефтеперерабатывающего комплекса страны. Озвучивая свое кадровое решение, Александр Лукашенко отметил, что сегодня это ключевое направление.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Речь идет о назначении вас вице-премьером. Направление ключевое не потому, что вы здесь. Скажу, что для страны оно сегодня важнейшее. Не сельское хозяйство, не социальная сфера, даже не экономические вопросы и планирование, а именно та сфера, которой вам придется заниматься. 

Вчера я принял такое решение о назначении вас заместителем премьер-министра. Поэтому я бы просил, чтобы вы включились в эту работу и обеспечили этот участок.

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Юрий Назаров на посту вице-премьера сменил на этой позиции Игоря Ляшенко, который указом главы государства освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Юрий Назаров, Игорь Ляшенко
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Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси

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Новости Беларуси. Заместителем премьер-министра Беларуси назначен Юрий Назаров.   

Как сообщает БЕЛТА, соответствующее кадровое решение 3 марта принял Президент Беларуси.   

Александр Лукашенко отметил, что поручал главе Администрации Президента предварительно обсудить соответствующий вопрос с Юрием Назаровым. «Он мне вчера доложил о вашем разговоре и вопросах, которые вас волнуют в связи с этим», – отметил глава государства.  

Традиционно назначение людей на такие ответственные должности предваряет личная встреча у Президента.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Практика у нас такова: при решении подобных вопросов я приглашаю сюда людей. Тем более, такого уровня. Я хотел бы ответить на те вопросы, которые вы обозначили в разговоре с главой Администрации.   

Президент отметил, что Юрию Назарову предстоит курировать ключевое и важнейшее для страны направление – нефтехимический комплекс страны.   

«Я бы просил, чтобы вы включились в работу и обеспечили этот участок», – сказал Александр Лукашенко.  

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