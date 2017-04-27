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Новый вид ядерного топлива разрабатывают белорусские ученые совместно с российскими и американскими коллегами

27.04.2017 - 09:55

Новости Беларуси. Новый вид ядерного топлива будет более эффективным, доступным и безопасным. Над созданием такого материала белорусские ученые работают вместе с зарубежными коллегами, в том числе из России и США. Результатом исследований станет появление материала, который можно будет использовать на атомных станциях. Ряд научно-исследовательских работ планируют провести именно в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Килин, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:
Это следующий этап в развитии ядерной энергетики. Новый вид топлива, который, возможно, станет в будущем основным для станций. Он содержит в себе много нового в смысле научных разработок. Новый материал с новыми характеристиками, с надеждой, на то, что этот элемент можно будет использовать в установках другого класса, не такого большого.

Это лишь один из совместных международных проектов, в котором участвуют белорусские ученые. Накануне в Минск съехались физики-ядерщики из разных стран мира, чтобы скоординировать совместную работу ученых в этой области.

Новый вид ядерного топлива разрабатывают белорусские ученые совместно с российскими и американскими коллегами

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