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Новый законотворческий сезон белорусских парламентариев: к рассмотрению подготовлено более 30 документов

02.10.2017 - 13:37

Новости Беларуси. Новый законотворческий сезон 2 октября начинается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Осенние сессии открываются обеих палатах парламента.

В Овальном зале сегодня работает моя коллега Анастасия Иванникова. Она выходит на прямую связь со студией с площади Независимости. Чем сегодня займутся депутаты?

Анастасия Иванникова, СТВ:
Вот уже полчаса как в Овальном зале вновь собрались депутаты. Работу начала третья сессия Палаты представителей шестого созыва. К рассмотрению подготовлено около 30 документов.

Всего же в пакете законопроектов находится около 60.

Говорить будут о бюджете на 2018 год и о поправках в Налоговый кодекс, большой блок законопроектов экономической направленности. В частности, это корректировки законов «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», «О кредитных историях», «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», изменения в законы «О ветеранах», «О защите прав потребителей», «О физической культуре и спорте» и другие.

В повестку дня осенней сессии включена и ратификация договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Подобные процедуры должны пройти в парламентах всех пяти стран-участниц ЕАЭС.

В Овальном зале депутаты открыли новый законотворческий сезон. Сегодня же осенняя сессия открывается в Совете Республики.

Новый законотворческий сезон белорусских парламентариев: к рассмотрению подготовлено более 30 документов

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