«Ну я и есть батька. Нравится или не нравится, я привык к этому». Интервью Александра Лукашенко Наиле Аскер-заде
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
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«Это действительно так, я не шучу». С чего начинается рабочий день Президента?
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде в авторской программе «Действующие лица».
Наиля Аскер-заде:
В Беларуси, да и в России, вас называют батькой. Вам это нравится?
Александр Лукашенко:
Ну я и есть батька. Нравится или не нравится – батька и батька, я привык к этому.
Наиля Аскер-заде:
Во сколько у вас начинается рабочий день?
Александр Лукашенко:
У Президента нет начала рабочего дня и нет окончания его. Это действительно так, я не шучу. Потому что бывает, иногда сутки приходится работать в острые периоды. Ну, честно говоря, не так много в президентской жизни острых таких периодов.
Наиля Аскер-заде:
В этом году были?
Александр Лукашенко:
Ты же знаешь, у нас все протестуны ходили по улицам по выходным, поэтому и выходных не было, если уж так откровенно говорить. Ну, а по поводу моего рабочего дня: я очень рано просыпаюсь, это старая привычка.
Наиля Аскер-заде:
С петухами?
Александр Лукашенко:
Может, даже и раньше. И часто, если не удается под утро уснуть, я беру что-то, пишу там или тезисы какие-то набрасываю. Ну а потом, если удастся, вздремнуть час-полчаса до шести. В шесть я просыпаюсь, в полшестого, и на зарядку.
Наиля Аскер-заде:
На свежем воздухе?
Александр Лукашенко:
В основном да. Я не люблю никакого фитнеса, я не отношусь к этим людям – качкам этим, как у нас их называют. Я игровик, я люблю игровые виды спорта – я футболист по профессии, с детства. Но потом коленный сустав травмировал в 10-м классе, а дало о себе знать уже в возрасте. Поэтому занимаюсь иногда хоккеем.
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