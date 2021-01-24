«Через 20-25 лет вижу необходимость и третьей атомной станции». Владимир Гусаков о развитии электротранспорта и технологий в Беларуси
Новости Беларуси. Гость программы «Неделя» на СТВ – председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси, доктор экономических наук, профессор Владимир Гусаков.
На неделе в Совмине прошла защита госпрограммы по развитию электротранспорта на ближайшие пять лет. Ее утвердили, пусть и с небольшими замечаниями. Главное здесь – теперь можно предметно говорить о планах на бумаге и о том, как они будут реализованы на практике.
О том, когда в Беларуси может появиться свой собственный электромобиль (помимо уже всем известного Geely)? Нужна ли нам вторая БелАЭС и что думают об этом белорусские ученые? И какой они видят Беларусь через пять лет с точки зрения развития электротранспорта и не только?
Евгений Поболовец, ведущий:
На неделе вашу программу развития электротранспорта в стране до 2025 года заслушивали в Совмине. Насколько я понимаю, программа принята. Звучали очень интересные цифры, в частности речь про общественный транспорт. К 2025 году каждый третий такой транспорт должен быть «электро». У меня сразу вопрос: за счет чего и как собираемся реализовывать такие амбициозные планы?
Полагаем, что через пять лет на наших улицах будет значительно больше электротранспорта
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси, доктор экономических наук, профессор:
За счет многих факторов. Прежде всего в программу заложены очень хорошие стимулирующие меры, мотивационные меры развития электротранспорта, будут определяться и бюджетные средства для приобретения, будет стимулироваться деятельность самих предприятий, отраслей по приобретению, переходу на электротранспорт. То есть мы сейчас движемся по разным направлениям в этой связи. И полагаем, что через пять лет уже будет на наших улицах значительно больший удельный вес, процент электротранспорта.
Евгений Поболовец:
Я так понимаю, программа большая, очень обширная, очень много пунктов там прописано. Могли бы выделить какие-то наиболее основные показательные пункты этой программы?
Владимир Гусаков:
Программа действительно большая, комплексная, системная. Я уже сказал, что она затрагивает многие направления развития электротранспорта, тем более что это не только наши достижения. Это мировая практика, сейчас многие страны мира в этой связи идут по пути создания электротранспорта и увеличения. Особенно нам показывают пример скандинавские страны.
Мы тоже сейчас создаем хорошую базу для развития нашего отечественного электротранспорта, тоже полагаем, что через несколько лет у нас будет примерно среднемировой уровень. Может быть, мы где-то будем недотягивать до скандинавских стран, но многих будем превосходить.
О производстве белорусских электромобилей: «Мы сейчас прорабатываем вопрос создания экспериментального производства»
Евгений Поболовец:
Вы тоже говорили про белорусские электромобили. Насколько я знаю, белорусские ученые находятся буквально на расстоянии вытянутой руки. Расскажите нам последние новости. На какой стадии сейчас находятся разработки белорусских ученых?
Владимир Гусаков:
Знаете, в принципе, создали свой автомобиль, и даже не один. У нас сейчас несколько автомобилей – грузовой, легковой, минивэн и даже спортивный автомобиль сейчас создается. Все комплектующие, вся элементная база отработана. Мы сейчас прорабатываем вопрос создания экспериментального производства, чтобы мы на какой-то поток пустили наши разработки. Для этого сейчас работаем с нашими партнерами, в том числе китайскими, российскими – о создании у нас производства.
Евгений Поболовец:
Я понимаю, что пандемия вносит коррективы, наверняка переговоры из-за этого затягиваются. Какие перспективы есть?
Владимир Гусаков:
Мы бы уже, наверное, к этому времени и создали бы (за 2020 год), но коронавирусная инфекция нам немножко помешала. Но сейчас наши контакты возобновляются, мы опять активизируем переговоры и надеемся, что в 2021 году мы уже будем иметь свое производство.
Евгений Поболовец:
Вы сказали про белорусский электромобиль. Он действительно белорусский?
Белорусский электромобиль – это ноу-хау. Там целый ряд новинок, которых нет у других разработчиков
Владимир Гусаков:
Именно белорусский, потому что это белорусское ноу-хау. Там целый ряд новинок, которых нет у других разработчиков. Это и инверторы, и накопитель (или конденсатор энергии), это и ходовая часть, и так далее. Есть даже такие эксклюзивные вещи, о которых я бы даже поостерегся говорить, потому что это пока наш секрет.
Евгений Поболовец:
На какой стадии мы находимся? Если завтра партнеры говорят: «Окей, вот вам такая-то сумма денег – стройте», как быстро мы сможем это организовать?
Мы создаем надежный автомобиль для широкого пользователя
Владимир Гусаков:
Мы работаем над электромобилями, над моделями широкой востребованности, среднего класса, которые будут доступны широкому кругу населения, всем потребителям. Это пока не автомобили суперкласса или экстракласса, хотя и такие задумки у нас есть, чтобы мы могли провести кастомизацию и по требованию любого потребителя, пользователя сделать любые опции. Но сейчас мы создаем и создали надежный автомобиль для широкого пользователя.
Евгений Поболовец:
Как быстро сможем наладить массовое производство?
Владимир Гусаков:
Все зависит от того, как быстро мы сможем провести переговоры, как быстро мы сможем договориться и создать экспериментальное производство. Я не говорю о массовом производстве, потому что это линии, огромный цех, это очень дорого. Пока я говорю об экспериментальном производстве.
«Это не Geely, это принципиально другой автомобиль, именно белорусский автомобиль с полной белорусской начинкой»
Евгений Поболовец:
Речь идет о принципиально другом автомобиле, не о Geely?
Владимир Гусаков:
Нет, это не Geely, это принципиально другой автомобиль, именно белорусский автомобиль с полной белорусской начинкой.
Евгений Поболовец:
Насколько мы все знаем, электромобиль, 50 % его стоимости – это батареи. И самая большая проблема именно в производстве батарей. Белорусские ученые, насколько я понимаю, максимально близко подошли к тому, чтобы выпускать свои собственные белорусские наработки в этой отрасли. Расскажите об этом.
Владимир Гусаков:
Разные методы здесь применяем. И традиционные пытаемся у себя производить (литий-ионные), но, как я уже сказал, они дорогие, поэтому мы пошли другим путем. Мы пытаемся сейчас экспериментировать с накопителями на графеновой основе и графено-свинцовые накопители делать. Это последняя разработка, такие модели у нас уже отработаны, в январе они проходят экспериментальную проверку, показали себя достаточно неплохо. Мы полагаем, что если по завершении наших экспериментов они выдержат все требования, которые мы закладывали – целевые индикаторы и критерии, то мы можем сделать целый ряд для разнопользования: от велосипедов (то есть от малого транспорта) до грузового транспорта.
Евгений Поболовец:
Я понимаю, что главная цель собственных разработок – снизить цену, потому что литий дорогой и не везде есть.
Владимир Гусаков:
Да.
Евгений Поболовец:
Насколько увеличится запас хода в этих батареях?
«Мы работаем над тем, чтобы в среднем запас хода был 500 км»
Владимир Гусаков:
Запас хода зависит от мощности, целевой установки. Запас для велосипеда может быть 50 км, для автомобиля малого класса может быть 200-400 км. Мы работаем над тем, чтобы в среднем запас хода был 500 км.
Кроме накопителя большое значение имеет ведь и двигатель – это тоже уникальная разработка белорусских ученых, достаточно удачная и успешная наработка. Мы сейчас работаем над целым рядом наших электродвигателей для автомобилей разного пользования.
Евгений Поболовец:
А чем они будут принципиально отличаться от тех электродвигателей, которые есть, допустим, у Tesla?
Владимир Гусаков:
Я не знаю, чем они будут отличаться от Tesla. Все параметры, которые мы закладывали, они выдерживают. Это надежность, долговечность, эксплуатация в разных экстремальных условиях, в условиях сильного холода, высокой жары. Наш электродвигатель выдерживает все эти параметры.
Евгений Поболовец:
По характеристикам не хуже, а по цене?
Мы делаем все, чтобы по стоимости автомобили были доступны потребителям
Владимир Гусаков:
Чтобы этот автомобиль был доступен среднему белорусскому жителю, чтобы каждый желающий мог его приобрести. Мы делаем все, чтобы в целом по стоимости автомобили были доступны нашим потребителям.
Мы еще рассматриваем вопрос в том плане, чтобы этот накопитель, конденсатор был съемным. Не надо приезжать, включать и долго ждать (3-4 часа), пока он будет заряжаться. Есть быстрая заправка – 15-20 минут. Накопитель должен быть съемным: приехал на станцию, сдал свой, поставил другой и поехал. Так должно быть.
Евгений Поболовец:
А это возможно?
Владимир Гусаков:
Возможно, да. Думаю, так и будет.
Евгений Поболовец:
Хорошо, тогда вопрос общего характера. Если удастся выполнить все пункты этой программы, какой вы видите Беларусь и какими вы видите дороги в нашей стране в 2025 году?
Через 3-5 лет многие системы обеспечения человека будут на электричестве
Владимир Гусаков:
Вы знаете, у нас введена в строй атомная станция. Это хороший потенциал и запас энергии, поэтому через 3-5 лет, полагаю, что у нас не только электромобили, автобусы и троллейбусы, персональный транспорт будут «электро» примерно наполовину, но и многие другие системы обеспечения человека будут на электричестве. И дома, и освещение, и улицы, и электрички, и поезда – все на электротранспорте.
Мы движемся к тому, что везде будут умные системы, ведь электромобиль – это тоже умная система. И там не просто накопитель, инвертор, двигатели и так далее. Там главное – электроника, ведь электроника должна включать сенсорику. Сенсорика обозревает, фотографирует, копирует местность – автомобиль эксплуатируется без водителя. Так же, как и все другие системы, те же самые умные дома без участия человека могут обеспечивать любые его потребности.
Евгений Поболовец:
Для белоруса это перспектива скольких лет – 5-20?
Полагаем, что концепцию «умного города» перенесем в целом на Беларусь
Владимир Гусаков:
Я думаю, что это уже есть, и мы отрабатываем такие системы. Мы отработали концепцию «умного города» на Кричеве. Теперь мы отрабатываем концепцию «умного города» на Орше. Мы полагаем, что мы эту концепцию перенесем на Минск и в целом на Беларусь. Отрабатывают целые отрасли – здравоохранение, образование и так далее – умные системы в этих отраслях.
Евгений Поболовец:
А как это выглядит?
Владимир Гусаков:
Например, электронный рецепт. Вам не надо идти к врачу, выписывать каждый раз рецепт, потом идти в аптеку и так далее. Достаточно иметь карточку, а в перспективе она будет универсальной, для всех случаев жизни, где будет все. Вы приходите в магазин или в аптеку, в вашей карточке будет обозначено, какие лекарства, сколько, для чего, рецептура, дозировка, сроки применения, использования и так далее. Это уже есть у нас в Беларуси. Эта электронная система называется «умные системы», «умный город», «умное производство», «умная технология», «умная машина». Туда закладывается электроника, и все это регулируется из персонального мобильного телефона.
Евгений Поболовец:
Первая БелАЭС, можно сказать, у нас уже заработала. Мы видим определенные результаты даже по электромобилям. Идет речь о строительстве второй БелАЭС. Вы как ученый как к этой идее относитесь?
«Через 20-25 лет я вижу необходимость и третьей атомной станции»
Владимир Гусаков:
Я отношусь очень положительно. Я полагаю, что это очень правильно. Дело в том, что у нас сейчас складывается впечатление, что у нас избыточная энергия. С вводом атомной станции Беларусь будет якобы испытывать избыток электроэнергии. Я так не считаю. При развитии производств наукоемких и электроемких электроэнергии будет недоставать.
Мы поставили задачу, Президент наш поставил задачу – достичь 100 млрд рублей ВВП – надо примерно в два раза увеличить объемы производств. А увеличение объема производств требует энергии, ресурсов. Где эти ресурсы брать? Сегодня у нас есть атомная станция, но через 3-5 лет этих мощностей уже будет не хватать. Поэтому мы видим очень правильную постановку задачи, что необходимо сейчас прорабатывать вопрос строительства следующей атомной станции (и мы действительно прорабатываем). Но через 20-25 лет я вижу необходимость и третьей атомной станции. И к этому придем, ведь мы не остановимся в развитии. И 100 млрд ВВП у нас будет недостаточно, потому что Беларусь – наукоемкая страна, мы не сможем повышать свой ВВП и наращивать объемы производства, повышать уровень и качество жизни людей без наращивания производства, а это требует энергии, ресурсов.
С 25 января будет неделя белорусской науки. Мы готовы показать наши достижения и наработки
Евгений Поболовец:
Поздравляем вас с профессиональным праздником, который скоро будет отмечаться. Спасибо вам большое за интересную беседу.
Владимир Гусаков:
Действительно, 29 января будет наш профессиональный праздник – День белорусской науки. С понедельника, 25 января, у нас неделя белорусской науки, все научные учреждения будут открыты для посещений. Мы готовы показать и поделиться всеми нашими достижениями, наработками, перспективами и так далее.
Александр Лукашенко: пандемия влияет не только на умы людей, но и на экономику
Новости Беларуси. Инвестиции, строительство социальных объектов, развитие юго-восточных территорий. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Могилевского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Назначая на эту должность Леонида Зайца, глава государства ставил задачу подтянуть регион.
Главный акцент разговора – провести ревизию проделанной в области работы за 2020 год и наметить планы на ближайшее будущее.
Несмотря на все сложности, связанные с эпидемиологической ситуацией, в 2020-м регион сработал стабильно. По уровню валового регионального продукта показал лучший результат в стране – почти 101 %. Выросли промышленное производство, сельское хозяйство и заработная плата. А значит, и благосостояние людей.
Но даже этот уровень – явно не предел. Возможности области выше, считает глава государства. Резервы есть прежде всего в прошлых недоработках и ошибках.
Александр Лукашенко поинтересовался, что еще нужно сделать, чтобы раскрыть весь потенциал региона и получить от этого максимальный эффект. При этом Президент отметил, что надо учитывать, что 2021 год особенный.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы по своему ВРП – региональному продукту – 101 % примерно сработали. Неплохой показатель, в этом отношении надо отдать должное. Но все остальные показатели у нас желают быть лучше. Поэтому видеть только положительное и не обращать внимания на то, где надо поднапрягаться, это будет неправильно – значит, мы просто остановимся в развитии (читать далее).
Поэтому прошу иметь в виду, Леонид Константинович, что, как я вчера говорил, год особенный – 2021-й. Особенный тем, что он абсолютно неопределенный, определенностей никаких нет. Мы не знаем, как будет развиваться мировая экономика (очень большое падение), мы не знаем, как будет развиваться пандемия, которая влияет не только на умы людей, но, как видим, и на экономику. Мы не знаем, как глобальные процессы в мире пойдут – вы видите, какая турбулентность даже в оплоте демократии (читать далее).