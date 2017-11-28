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Нужна ли приставка «VIP» к вашей банковской карте?

28.11.2017 - 11:41

В Беларуси насчитывается чуть более трех десятков банковских учреждений. Они предлагают различные услуги физическим и юридическим лицам. Особым приоритетом пользуются премиальные банковские карты, такие, как например, карта Gold. Ещё 10 лет назад получить пропуск в мир качественного сервиса было непросто, теперь он доступен практически любому желающему.

Сейчас на рынке представлена линейка других премиальных карт: в частности карты Platinum, карты Visa Infinit, Master Card World Black Edition, которые гарантируют держателю набор бонусов и привилегий первоклассного сервиса. Поэтому, если вы решили стать обладателем платиновой карты и сделать свою жизнь комофортнее, приготовьтесь выполнить ряд условий.

Условия получения платиновых карт в различных банках схожи. Отдав кругленькую сумму, вы попадаете в VIP-сегмент и автоматически получаете право на бесплатное обслуживание сервисами банка.

Хорошим бонусом является и то, что держатель платиновой карты имеет право выпустить дополнительную карточку премиального класса.

Подобные карты популярны среди уже существующих клиентов банка. А для новых потенциальных клиентов они являются гарантией надежности и качества обслуживания.

Но стоит помнить, что за сервис нужно платить. Даже если сама карточка достается практически бесплатно, то год ее обслуживания обойдется в несколько сотен долларов или даже евро, что является достаточно внушительной суммой.

Мы все вправе выбирать, нужна ли нам приставка «VIP» к нашей карте. Условий и возможностей для этого великое множество. Стоит лишь определить для себя нужные бонусы, которые сможет гарантировать тот или иной банковский продукт.

Банковские карты

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