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Нужно ли сообщать на основной работе о подработке?

31.03.2017 - 19:53

Новости Беларуси. Должен ли работник ставить в известность своего основного нанимателя, прежде чем устроиться на подработку, рассказали в программе «Открытый разговор».

Артур Мотин, HR-директор IT-компании «IBA Group»:
В большинстве случаев для того, чтобы пойти на совместительство, работодателя необязательно уведомлять.

А для того, чтобы оформиться, нужен только паспорт или документ, удостоверяющий личность.

Если она требует наличия какой-то специализации, работодатель требует, в принципе, документы, которых по основному месту его работы делается копия и возвращается на руки. 

Всё о работе по совместительству

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