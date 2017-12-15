﻿ «Нужно просто заполнить бланк и не нужно вызывать сотрудников ГАИ». Про европротокол расскажет инспектор Анастасия Редько | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

«Нужно просто заполнить бланк и не нужно вызывать сотрудников ГАИ». Про европротокол расскажет инспектор Анастасия Редько

15.12.2017 - 11:22

Пожалуй, нет ни одного водителя, который бы ни разу не попадал в мелкие ДТП. Вопросом, кто виноват, мы задаваться не будем, а что делать – расскажем. В нашей стране уже семь лет водители имеют право самостоятельно, без вызова сотрудников ГАИ, оформлять дорожно-транспортные происшествия – заполнять так называемый европротокол, однако делают это немногие. В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – старший инспектор агитации и пропаганды отдела ГАИ центрального ГУВД города Минска – Анастасия Редько.

Анастасия Редько, старший инспектор агитации и пропаганды отдела ГАИ центрального ГУВД города Минска:
Если водители попали в ДТП, оценивают повреждения своих транспортных средств в пределах четырёхсот евро, то это им даёт право не вызывать сотрудников ГАИ, а на месте заполнить европротокол, далее обратиться в страховую компанию и получить страховые выплаты.

Где взять европротокол? При каких условиях его можно заполнить? Что для этого нужно? Узнаете, посмотрев видео.

Европротокол

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Добрые истории: Степан и его команда бесплатно помогают на дорогах
13 сентября с 10 утра будет ограничено движение на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Козлова
13 сентября с 10 утра будет ограничено движение на проспекте Независимости от площади Победы до улицы Козлова
Фото: скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале skliss
Так должен поступить каждый: как байкер спас человека на Минском шоссе
«Автобусу нужен приоритет»: водителям запретили ездить по полосе для общественного транспорта в центре Минска
«Автобусу нужен приоритет»: водителям запретили ездить по полосе для общественного транспорта в центре Минска
В Минске будет ограничено движение по проспекту Машерова 27 июня
В Минске будет ограничено движение по проспекту Машерова 27 июня
Закрытие движения по улице Куйбышева, чемпионат по профессиональной флористике и селфи с едой: новости Минска 16 июня
Закрытие движения по улице Куйбышева, чемпионат по профессиональной флористике и селфи с едой: новости Минска 16 июня
О пробках, аварийности, пешеходах и глобальном изменении улицы Немига. Интервью Юрия Важника в программе «Неделя»
О пробках, аварийности, пешеходах и глобальном изменении улицы Немига. Интервью Юрия Важника в программе «Неделя»
Сколько стоит 15 минут в пробке и как разгружают движение центре Минска?
Сколько стоит 15 минут в пробке и как разгружают движение центре Минска?
Все новости по теме Дорожное движение
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru