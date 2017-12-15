«Нужно просто заполнить бланк и не нужно вызывать сотрудников ГАИ». Про европротокол расскажет инспектор Анастасия Редько

Пожалуй, нет ни одного водителя, который бы ни разу не попадал в мелкие ДТП. Вопросом, кто виноват, мы задаваться не будем, а что делать – расскажем. В нашей стране уже семь лет водители имеют право самостоятельно, без вызова сотрудников ГАИ, оформлять дорожно-транспортные происшествия – заполнять так называемый европротокол, однако делают это немногие. В программе «Утро. Студия хорошего настроения» – старший инспектор агитации и пропаганды отдела ГАИ центрального ГУВД города Минска – Анастасия Редько.

Анастасия Редько, старший инспектор агитации и пропаганды отдела ГАИ центрального ГУВД города Минска:

Если водители попали в ДТП, оценивают повреждения своих транспортных средств в пределах четырёхсот евро, то это им даёт право не вызывать сотрудников ГАИ, а на месте заполнить европротокол, далее обратиться в страховую компанию и получить страховые выплаты.

Где взять европротокол? При каких условиях его можно заполнить? Что для этого нужно? Узнаете, посмотрев видео.