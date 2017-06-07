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«Нужно уходить от нравоучений, занудности. Не доводить до состояния, когда ребёнок от тебя прячется в Интернете»

07.06.2017 - 21:08

Новости Беларуси. Как важно не навязывать ребёнку свои увлечения и мечты, рассказали в программе «Большой город».

Инна Третьяк, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям: 
Допустим, родитель хотел стать музыкантом. Вот он этого бедного ребёнка заставляет играть, извините, «пилить» на скрипке. А ему, вообще, не хочется идти в это. Он хочет в хоккей играть или в футбол. То есть, здесь нужно видеть не себя в ребёнке, а воплощённую личность, которую нужно развивать, её не нужно портить. Есть такое протестное поведение, когда ребёнок терпит-терпит, потом любому терпению приходит конец, и он начинает протестовать.

Один из видов протестного поведения – это истерические реакции.

Любому человеку, которые знает чётко, что ему нужно, а что ему не нужно, если над душой стоять и всё время ему долдонить, что ему нужно делать – как Вы думаете, какая у него реакция? Так вот, чтобы этого не было, нужно просто уходить от этих поучений, нравоучений, от этой занудности. То, что мешает нам быть естественными. Просто интересоваться: «Что у тебя сейчас на душе?»  Если ты не можешь справиться, пожалуйста, есть специалисты, которые помогут. Но не доводить до того состояния, когда  ребёнок уже от тебя прячется в Интернете. 

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