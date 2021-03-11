«Вот это безразличие – оно душит». Результаты масштабного социсследования обсуждаем с Сергеем Мусиенко
Новости Беларуси. Опубликованы результаты Республиканского опроса общественного мнения. Социологическое исследование проводил Аналитический центр ЕсооМ с привлечением фонда «Украинская политика» и аккредитованными в Беларуси социологическими центрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участвовали в опросе 10 тысяч человек из более чем сотни населенных пунктов Беларуси.
Результаты этого февральского исследования мы обсудили с руководителем центра ЕсооМ Сергеем Мусиенко.
Игорь Позняк, СТВ:
Любопытнейшие данные вы нам дали для размышления. Давайте попробуем проанализировать некоторые из них. Один из вопросов, которые вы задавали респондентам, – кто из белорусских политических деятелей для вас лично наиболее авторитетен? Я так полагаю, что варианты ответа здесь не предлагались?
Сергей Мусиенко, директор аналитического центра ЕсооМ:
Это был открытый вопрос, это самое интересное в социологии.
Игорь Позняк:
И самое сложное для вас.
Сергей Мусиенко:
Сложное в обработке, безусловно. И на большом количестве анкет это трудоемко, потому что машина не считает, условно говоря: мог быть «Александр Григорьевич Лукашенко», «Александр Лукашенко», «Батька», «Действующий лидер».
Игорь Позняк:
Это уже вручную приходилось подсчитывать?
Сергей Мусиенко:
Да. Это отбор вручную.
Игорь Позняк:
Но, тем не менее, данные 49,6 % – практически половина. На втором месте – «Другие». А вот здесь?
«За счет такого огромного массива анкет было очень много вариантов ответов»
Сергей Мусиенко:
За счет такого огромного массива анкет было очень много вариантов ответов – называли отца, называли директора своего завода, руководителей районов, сельхозпредприятий. Это здорово, потому что это говорит о многовариантности, о том, что людям есть на кого опереться, с кем поговорить по крайней мере. Авторитеты есть.
Игорь Позняк:
Любопытнейшая вещь для анализа и, возможно, для принятия решения: при ярко выраженном лидерстве Александра Лукашенко, предположим, если посмотреть «Рогачук» – мэр города Бреста.
Сергей Мусиенко:
Он единственный из мэров городов.
Игорь Позняк:
Это может быть своеобразный посыл для местной власти, в каком направлении нужно двигаться. К вопросу о том, как нужно разговаривать.
Сергей Мусиенко:
Вы знаете, пора к Александру Степановичу собирать мэров городов белорусских и приезжать на семинар и учиться. Здесь каждый представитель власти дает рейтинг власти в целом. То есть складывается эта цифра доверия и авторитета власти из этих маленьких цифр каждого региона, города, тех представителей на местах. Мы увидели Гайдукевича, который не сходит с экранов телевидения, в медийном пространстве, мы увидели министра Карпенко. Кого из министров мы здесь действующих…
Игорь Позняк:
Караника, который будучи министром здравоохранения (мы очень хорошо помним эту ситуацию), когда он вышел к агрессивной толпе возле здания министерства и когда его в буквальном смысле хватали за пиджак.
«Увидели человека, который несет ответственность, может отвечать за свои слова и не боится людей»
Сергей Мусиенко:
Вы согласитесь, это был во многом перелом тоже в отношении к действиям врачей, когда увидели человека, который несет ответственность, может отвечать за свои слова и не боится людей.
Игорь Позняк:
Еще один любопытный вопрос – кого бы вы назвали человеком года в Беларуси? По результатам 2020 года Александр Лукашенко с данными 54 % занимает первую строчку, дальше идет собирательный образ (вполне ожидаемо) – врачи, медики. Защитники правопорядка на третьем месте. Как вы это прокомментируете?
Сергей Мусиенко:
Мы получили объективные данные. Это тоже открытый вопрос – люди сами заполняли и писали, кого они считают. И Forbes, и Time журнал – многие издания определяют человека года, женщину года, многие номинации. Но у нас почему-то в стране этой практики не было, и мы (не знаю по какой причине) не делали этого, стеснялись. Но вот эти события – может, это зрелость нашего общества – этот вызов, наверное, подтолкнул, потому что подспудно мы давно должны были этот вопрос задавать.
Игорь Позняк:
Что радует, например, меня и что я для себя отметил – есть собирательный образ «Белорусский народ». Нет ли посыла, что действительно в Год единства мы услышали друг друга?
«Люди пытаются понять происходящее, оценить его»
Сергей Мусиенко:
Понимаете, опять же это работа. Мы этот год только начали, а вот ощущения – мы же его административно назвали единством. Оказывается, в социуме есть такое представление – это же люди сами писали, им не было подсказки на этот счет. В разных регионах это очень высокие количества людей, которые так ответили. Этот месседж, который они дали власти, дали медиа: «говорите о нас как о народе». Знаете, в социологии об этом очень часто дискутировалось – народ мы или еще не народ, или мы просто территория?
Игорь Позняк:
Один из кирпичиков к давнему вопросу, который, скажем так, у нас висит в воздухе, – формулировки национальной идеи.
Сергей Мусиенко:
Люди пытаются понять происходящее, оценить его.
Игорь Позняк:
Как в Беларуси относятся к тому, что происходило в августе 2020 года, сейчас, на расстоянии? 50 % не поддерживают, скорее не поддерживают – 22 % фактически.
Сергей Мусиенко:
Когда эти события происходили – звонят люди из других регионов и городов и говорят: «Что вы там в Минске творите, что у вас там?» Для многих ведь эти события никак не коснулись, их городов.
Игорь Позняк:
Важно, что ответ на этот вопрос получен спустя полгода, когда выпустили пар, когда человек сформулировал для себя лично ответ на этот вопрос.
«Понимание возникает, как ты в социуме живешь»
Сергей Мусиенко:
И мы ему помогли, он благодаря этому распределению увидел, в какой доле он находится. И понимание возникает, как ты в социуме живешь.
Игорь Позняк:
Бело-красно-белый флаг – как Беларусь относится к его публичному использованию? Отрицательно – 39 %, скорее отрицательно – 23 %. Но любопытнее цифра «безразлично» – почти 18 %. Вот это, мне кажется, повод для размышления и работы идеологической вертикали.
Сергей Мусиенко:
Серьезнейший маркер и та задача, которая поставлена по патриотическому воспитанию, которое мы должны усилить и вести – этот вопрос как раз адресуется этой сфере. Огромное количество в учреждениях образования людей-фанатов, в воинских частях, в той же 5-й бригаде директор музея – они отдают всю душу ребятам, воспитанию, поддержанию. Но, к сожалению, эти люди не имеют такой системной грамотной поддержки.
Игорь Позняк:
Вы правильное слово произнесли – системной.
Сергей Мусиенко:
Вот это безразличие – оно душит.
Игорь Позняк:
Эта цифра – 18 %. Она как раз таки сигнал для создания той самой системы. Может быть, где-то здесь у нас были недоработки.
«Иди и смотри» – фильм настолько мощный, что никакие слова не нужны. И ходить под этим флагом после него уже не хочется
Сергей Мусиенко:
Они были, и мы это признали, об этом говорил Президент. Понимаете, что мы оставляем следующим поколениям – незнание этих символов, когда ребенок говорит, что не знал, что под ним убивали. Так надо (и Министерство образования близко к этому подошло) первой лекцией всех студентов страны – «Иди и смотри». После просмотра этого фильма люди не склонны разговаривать, потому что это великий фильм, созданный нашими замечательными мастерами по серьезной литературе, шикарно снят. И он настолько мощный, что никакие слова не нужны. И ходить под этим флагом после него уже не хочется.
Каким политикам белорусы доверяют и с кем хотят строить международные отношения? Результаты того самого опроса ЕсооМ
Новости Беларуси. Опубликованы результаты республиканского опроса общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Социологическое исследование проводил Аналитический центр ЕсооМ с привлечением фонда «Украинская политика» и аккредитованными в Беларуси социологическими центрами.
Согласно результатам, Президенту Беларуси Александру Лукашенко доверяют 66,5 % жителей Беларуси. Виктору Бабарико – 2,5 %, Светлане Тихановской – 1,5 %, Павлу Латушко – 1,3 %, Роману Головченко – 3,8 %, Сергею Румасу – 0,4 %, Наталье Кочановой – 4,4 %, Владимиру Макею – 2,4 %. Никому из представителей власти и политикам не доверяют 5,8 % опрошенных. Вопрос был сформулирован по открытому принципу, то есть люди сами указывали того политика, которому они доверяют.
Поинтересовались социологи у народа и о том, чьи интересы выражают лидеры оппозиции. И здесь впечатляющий факт: «Не знаем», – ответили 30,9 % белорусов. 23 % считают, что интересы Запада, 17,2 % думают, что только свои собственные интересы. Исходя из данных «Социального мышления», более 38 % совершенно не доверяют белорусской оппозиции.
Кроме этого, под лупой исследователей оказался и уровень так называемых уличных недовольств. Выяснилось, что более 72 % белорусов не поддерживают акции протеста, проходившие в нашей стране в августе 2020 года. Возмутителей спокойствия поддерживает лишь 6 % белорусов.
Соцзамеры углубили вопросом об отношении к реакции государства на уличные акции. Так, почти 58 % респондентов уверены, что действия государства, направленные на пресечение уличных протестов, обоснованы.
Более того, белорусы уверены: так называемые мирные уличные прогулки оказывают негативное воздействие на качество жизни населения. Такая позиция более чем у 75 % респондентов.
В фокусе изучения и тема использования бело-красно-белого флага. На вопрос «Как вы относитесь к публичному использованию этой символики?» 62 % ответили отрицанием.
А вот в рейтинге достижений суверенной Беларуси, которые нужно сохранить, лидирует с приличным отрывом тезис «порядок и стабильность в стране». Так отвечают 72,9 % опрошенных. Далее в топе мнений «суверенитет и независимость» – они в приоритете у 57,3 % респондентов.
И немного из международного ракурса. Белорусы нацелены на дальнейшее выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с Россией – об этом говорит 71,2 % опрошенных. Развернуты в другую сторону – Европейский союз – 31,5 % респондентов, чуть меньше выбирают Китай и ЕАЭС.
Далее перейдем на личности. Среди зарубежных политических деятелей наибольшим доверием пользуются лидер КНР Си Цзиньпин, его отмечают 51,3 % процент белорусов. Немногим меньше, но в целом симпатизируют президенту России Владимиру Путину. А вот в рейтинге недоверия лидируют наши западные соседи – Анджей Дуда из Польши и Гитанас Науседа из Литвы. Рядом с ними и президент южного сопредельного государства Владимир Зеленский.