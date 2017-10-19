О чем говорили Александр Лукашенко и Херардо Суарес Альварес и что увезет из Беларуси домой кубинский посол?

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко рассчитывает в ближайшее время совершить визит на Кубу. Об этом глава государства заявил 18 октября на встрече с послом этой страны, который завершает свою дипмиссию в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общение прошло в очень теплой атмосфере, ведь Александр Лукашенко немало говорил о личных и дружеских отношениях, связывающих две страны.