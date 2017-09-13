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О чем свидетельствует ваша походка?

13.09.2017 - 13:38

Красивая и правильная походка – не только залог успеха у противоположного пола, но и показатель крепкого здоровья. А о чем свидетельствует ваша походка?

По идее, ходьба – это шаблон, который в каждом из нас изначально заложен. Это сложнейший процесс деятельности центральной нервной системы, головного мозга, мышц, костной системы, органов зрения и внутреннего уха. И любые в нем отступления от нормы, кроме анатомических с рождения, должны сигнализировать о том, что в организме произошел какой-то сбой. Как же нам распознать эти сигналы?

Отсутствие параллельности в ходьбе – так называемая «модельная» походка, которую принято считать идеальной,  так же является нарушением: ноги всегда должны располагаться параллельно друг другу! Обувь способна многое сказать о вашей манере передвигаться! Например,  последствием «шаркающей» походки могут стать стесанные носки обуви и боковая часть каблука. Стаптываться должна середина! Такие нестандартные проявления в вашей походке - следствие разного рода заболеваний.

Если вы заметили у себя похожие симптомы, обратитесь к специалисту, который определит степень проблемы. Вот как это обычно происходит. Сперва врач-рефлексотерапевт проводит визуальную диагностику. Следующий этап – мышечное тестирование.

Однако, не стоит забывать и о том, что походка – проявление нашей индивидуальности и психологического портрета. Будьте внимательны к себе и своим близким.

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