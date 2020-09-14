О чём говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи. Главное
Новости Беларуси. Минск и Москва подтверждают стратегический союзнический характер отношений. О развитии партнерства 14 сентября говорили лидеры Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Сочи состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Главы государств в формате «один на один» обсудили широкий перечень вопросов. Главная тема переговоров – ситуация в Беларуси.
И одним из результатов встречи стала новость о том, что Россия в этот сложный момент предоставит нашей стране государственный кредит в $1,5 млрд долларов.
Александр Лукашенко в свою очередь поблагодарил российскую сторону за поддержку и помощь по всем направлениям. Встреча продолжалась более четырех часов.
О чем еще говорили лидеры стран – материал Алены Сыровой.
У тех, кто следит за событиями в политической жизни Беларуси, едва ли были сомнения о том, какую страну для первого после выборов заграничного визита в случае победы выберет Александр Лукашенко. В предыдущие годы наш Президент всегда летал в Россию (исключение разве что 2011-й, когда первый официальный визит был в Туркменистан).
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В этот раз традицию решили не нарушать. Потому Владимир Путин Александра Лукашенко сегодня встречал в своей резиденции «Бочаров ручей» в Сочи.
Владимир Путин, президент России:
Я уже поздравлял вас с победой на президентских выборах, но это было в письменном виде и по телефону. Сейчас рад возможности сделать это при личной встрече.
Алена Сырова, корреспондент СТВ:
Что же, еще один месседж в адрес недоброжелателей. Россия, действительно очень поддержала белорусское государство в кризисный постэлекторальный период и этого нельзя не замечать.
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Разумеется, внутренняя повестка Беларуси не может не волновать россиян. Мы близкие люди, нас многое связывает (то же Союзное государство), и все прекрасно понимают: если есть проблемы у одного – другому их не избежать.
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Безопасность – это не столько об оружии и армии, сколько об экономике. Пандемия явно не прибавила здоровья мировым торгово-экономическим связям. Сказалось это и на белорусско-российском товарообороте – он упал аж на 20 %.
Как выбираться из этой ситуации, решают на уровне правительств. Не так давно в Минск прилетал премьер-министр России Михаил Мишустин. 14 сентября и президенты внесли свою лепту.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
10 миллионов человек в России трудится на кооперационных предприятиях, которые завязаны на сотрудничество с Беларусью. Где-то немножко, где-то побольше российские предприятия поставляют свои комплектующие изделия и другой продукции. Но это, как обычно считают, если в среднем четыре человека в семье, то 40 миллионов россиян, то есть кооперация теснейшая. И вы абсолютно правы, мы в этом направлении будем делать все.
Владимир Путин:
Мы должны обсудить вопросы экономического характера, потому что падение на 21 с лишним процент – это все-таки приличное падение. Это не связано с нашей работой, это связано как раз с общемировыми тенденциями в связи с коронавирусом. Но мы с коронавирусом вместе поборемся, и, уверен, преодолеем и текущие трудности в экономике.
Я неслучайно упомянул и кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Беларуси. Надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках.
1,5 миллиарда долларов – и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне. Мы должны будем продолжить также и наше взаимодействие в оборонной сфере. Я имею в виду прежде всего, конечно, оборонные предприятия. Здесь у нас тоже большая кооперация, причем в достаточно чувствительных областях.
Конечно, такая поддержка весьма кстати в непростой во всех отношениях период.
Во время протокольного общения оба лидера не раз говорили про уроки и выводы, которые нужно сделать – и из ситуации с пандемией, и из кризиса в нашей стране, и из поведения партнеров. Какие они – Александр Лукашенко и Владимир Путин – предпочли обсудить в формате «один на один».
Впрочем это решение говорит само за себя: можно сколько угодно не соглашаться друг с другом в мелочах, но в трудную минуту, отбросив все, протянуть руку. Это и значит быть союзниками.
Александр Лукашенко: они проводят учения тогда, когда хотят. Мы будем готовить свои армии, чтобы можно было этому противостоять
Новости Беларуси. Минск и Москва подтверждают стратегический союзнический характер отношений. О развитии партнерства 14 сентября говорили лидеры Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Сочи состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Александр Лукашенко – Владимиру Путину: оборона и безопасность у нас никогда не вызывала споров и сомнений
Все понимают: наши внутренние проблемы не были бы такими острыми без определенной подпитки из-за рубежа. Напряжения добавили и активные действия у наших границ, которые несли прямую угрозу безопасности. И речь здесь не только о Беларуси, но и о Российской Федерации.
Для таких случаев и нужны союзники. Белорусскую армию привели в боевую готовность, а россияне создали резерв из силовиков на случай обострения ситуации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну зачем лязгать гусеницами у границ Союзного государства и Беларуси? Зачем? Сложный период, ну, потерпите. Нет. 15 километров от границ – выбросили недавно батальон натовский. 15 километров, в Литве. Зачем это делать?
Я считаю, что нам ни в коем случае нельзя оглядываться на то, что нам скажут. Они с нами не считаются. Они не смотрят на наши настороженности. Они проводят учения тогда, когда хотят. Поэтому мы также, если вы поддержите этот тезис, не напрягая обстановку вокруг, мы будем готовить свои армии, для того чтобы, если не дай бог, можно было этому противостоять.
Владимир Путин, президент России:
Александр Григорьевич, что касается военной составляющей, вы правы: у нас есть план, он будет реализован, осуществляться будет. В течение года у нас и на территории Беларуси, и на территории России практически каждый месяц предусмотрены какие-то мероприятия. Как планировали раньше, так все и будем делать.
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