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О чём стучит дятел и почему его называют самой трудолюбивой птицей?

10.04.2017 - 13:26

Вон он сидит на дереве и неустанно барабанит по стволу. Дятлы – нарушители тишины лесов, которых мы часто слышим, но не всегда видим. Поэтому середина весны – как раз самое время для того, чтобы понаблюдать за этими птицами, а ещё сосчитать количество ударов в минуту по стволу…

Шутка! Вам это вряд ли удастся, ведь дятел стучит со скоростью 20 раз в секунду! От «головных болей» его спасает особое строение черепа, которое смягчает удары.

Польза от такого занятия колоссальная- и для других птиц, которые охотно занимают оставленные дупла,  и для леса. Под корой дерева обитает множество вредных насекомых. А аппетит у лесных докторов «волчий»: в один присест может съесть 900 личинок жуков или 1000 муравьев. Именно поэтому в зоопарках отряд дятлообразных практически не встретишь: прокормить их или создать условия для самостоятельного пропитания – сложно. Зато в природе дятлов можно встретить практически везде, кроме, разве что,  Антарктиды!

Наблюдать за дятлами удобно и орнитологам, и обычному человеку. Санитары леса не пугаются и не спешат улетать. Правда, певческим голосом эта птица порадовать не сможет.

Столько дел у дятла! Построить дупло, добыть пропитание или сок, вылечить дерево и вырастить потомство...Недаром его называют  самой трудолюбивой птицей.

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