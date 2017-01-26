О проблемах через театр: в Дзержинске представили проект, направленный на борьбу с пагубными привычками

Новости Беларуси. Социальный театральный проект, направленный на борьбу с пагубными привычками, с успехом встретили в Дзержинске. Подросткам презентовали спектакль, посвященный проблеме наркомании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Социальный театральный проект, направленный на борьбу с пагубными привычками, с успехом встретили в Дзержинске. Подросткам презентовали спектакль, посвященный проблеме наркомании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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